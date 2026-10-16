Токио, 15 октября (Jiji Press). Посол России в Японии Николай Ноздрев отклонил запросы Японии относительно задержания российскими властями японского журналиста, сообщило посольство России в Токио.

14 октября Министерство иностранных дел Японии вызвало Ноздрева и запросило информацию по этому делу, а также гуманитарные соображения в отношении задержанного журналиста, выразив протест против одностороннего заявления российской стороны о задержании.

По данным посольства, Ноздрев ответил, что расследование в отношении журналиста будет проводиться на основании российского законодательства. Он заявил, что японские спецслужбы привлекают журналистов к сотрудничеству в сборе нераскрытой информации с целью подрыва безопасности и обороноспособности России, и что российские власти неоднократно препятствовали таким попыткам.

Российский посланник также упомянул недавний визит китайской делегации на Эторофу, один из четырёх контролируемых Россией островов, которые Япония считает своими Северными территориями, заявив, что практическое сотрудничество, включая подобные обмены, будет неуклонно расширяться.

13 октября Федеральная служба безопасности России объявила о задержании журналиста, руководителя южно-сахалинского отделения газеты «Хоккайдо симбун», по подозрению в шпионаже.

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