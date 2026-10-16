Токио, 16 октября (Jiji Press) – Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору сообщил на пресс-конференции 16 октября, что 15 октября по местному времени российская сторона направила консульское уведомление о задержании корреспондента газеты «Хоккайдо симбун». При этом связаться с журналистом до сих пор не удалось.

«Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее добиться консульского доступа к задержанному, выяснить, каково состояние его здоровья, и выслушать его версию произошедшего», — заявил Кихара.

13 октября Россия объявила о задержании журналиста по подозрению в шпионаже, однако официального уведомления по консульским каналам японская сторона тогда не получила. Токио выразил протест и потребовал справедливого и беспристрастного обращения с задержанным.

«Мы продолжим настойчиво обращаться к российской стороне и сделаем все возможное для защиты японских граждан», — подчеркнул Кихара.

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