Токио, 17 октября (Jiji Press). Появились предположения о том, что Россия будет добиваться обмена пленными после недавнего задержания японского журналиста по обвинению в шпионаже на Сахалине на российском Дальнем Востоке.

Некоторые считают, что задержание репортера газеты «Хоккайдо симбун» связано с передачей Германии в этом месяце российского хакера, задержанного в Японии в мае.

Германия обратилась к Японии с просьбой задержать российского хакера, ключевого члена международной хакерской группы Qilin, которая неоднократно совершала кибератаки по всему миру, в том числе на японские компании и больницы.

13 октября одно из российских независимых СМИ сообщило о задержании японского журналиста после того, как Япония объявила об экстрадиции хакера, заподозрив, что задержание является ответной мерой.

В ходе вторжения в Украину Россия осуществила обмен пленниками с Западом, в рамках которого был задержан американский журналист. В свете этого случая независимое СМИ отметило, что иностранные граждане, находящиеся в России, могут быть использованы в качестве обменного фонда при обмене на россиян, содержащихся за границей.

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