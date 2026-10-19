Токио, 17 октября (Jiji Press). Сотрудники посольства Японии в России не смогли встретиться с журналистом японской газеты, задержанным российскими властями по подозрению в шпионаже.
Представитель посольства не сообщил, почему встреча не состоялась, но заявил: «Мы будем и впредь настаивать на том, чтобы российская сторона как можно скорее организовала консульский доступ к журналисту».
По данным информированных источников, 16 октября официальные лица и другие посетили следственный изолятор Лефортово на востоке Москвы, предварительно согласовав все действия с российской стороной. Связаться с журналистом или подтвердить информацию о состоянии его здоровья им не удалось.
13 октября Федеральная служба безопасности России объявила о задержании журналиста из бюро газеты «Хоккайдо симбун» в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России.
Журналист был перевезён в Москву. Местный суд утвердил срок его содержания под стражей в два месяца.
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