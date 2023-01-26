100 знаменитых замков Японии ®: замок Одавара, префектура Канагава
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Префектура Канагава, замок Одавара
- Год постройки: середина XV века
- Первый владелец замка: неизвестен (род Оомори)
- Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю, ворота Токивагимон, Домон, Умадасимон и др.
- Плата за вход: посещение главной башни – 550 йен
- Адрес: Kanagawa-ken Odawara-shi Jonai
- Вебсайт: Неприступный замок Одавара (на японском языке)
Знаменитый замок региона Канто – неприступный замок Одавара
Первый замок на месте замка Одавара, как говорят, в середине XV века построил род Оомори, правивший западной частью земли Сагами. В конце XV века Ходзё Соун захватил Одавару и расширил замок как центральную базу для управления регионом Канто. Замок Одавара отражал нападения могущественных военачальников, таких как Уэсуги Кэнсин и Такэда Сингэн, благодаря чему обрёл славу неприступного.
В рамках подготовки к нападению войск Тоётоми Хидэёси были построены 9-километровые «общие укрепления» (согамаэ), окружившие город-замок рвами и земляными валами, и площадь замка достигла максимальных масштабов. В 1590 году, когда Хидэёси напал на Одавара, замок оставался непоколебимым даже перед лицом 220-тысячной армии, но после долгой осады, когда поддерживающие его замки Хатиодзи и Хатигата один за другим пали, он оказался в изоляции и в результате сдался.
С XVII века замком управляли старшие вассалы сёгуната Токугава, но в 1870 году замок был упразднён правительством Мэйдзи и многие постройки были снесены. Оставшиеся каменные стены рухнули во время Великого землетрясения Канто в 1923 году. В настоящее время здесь устроен парк замка Одавара с реконструированной в 1960 году главной башней. Здесь можно любоваться сезонными цветами, это также и место отдыха, куда люди приходят с семьями.
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- Замок Одавара: важнейший укреплённый пункт обороны региона Канто и множество исторических достопримечательностей
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Фотография к заголовку: Гортензии на фоне башни замка Одавара (PIXTA)