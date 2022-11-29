100 знаменитых замков Японии ®: замок Сумпу, префектура Сидзуока

Японские замки

Путеводительпо Японии

Замок Сумпу построил Токугава Иэясу в качестве собственной резиденции. Постройки того времени не сохранились, но недавние раскопки показали, что главная башня замка была самой крупной в Японии.

Замок Сумпу, префектура Сидзуока

Год постройки: 1585

1585 Первый владелец замка: Токугава Иэясу

Токугава Иэясу Основные достопримечательности: Восточные ворота Хигасигомон, башни Тацуми и Хицудзисару (восстановлены), главная башня Тэнсю (идут раскопки)

Восточные ворота Хигасигомон, башни Тацуми и Хицудзисару (восстановлены), главная башня Тэнсю (идут раскопки) Плата за вход: 360 йен (для взрослых)

360 йен (для взрослых) Адрес: Shizuoka-ken Shizuoka-shi Aoi-ku Sunpujo koen 1-1

Shizuoka-ken Shizuoka-shi Aoi-ku Sunpujo koen 1-1 Вебсайт: Замковый парк Сумпу

Замок Иэясу с самой большой главной башней в Японии

Замок Сумпу построил Токугава Иэясу в 1585 году на месте усадьбы рода Имагава как собственную резиденцию, где он прожил до 1603 года, когда получил титул сэйи тайсёгун и основал сёгунат в Эдо. В 1605 году он передал пост сёгуна своему сыну Хидэтаде и вернулся в Сумпу, где расширил замок, улучшил призамковый город и работал над осуществлением проектов по борьбе с наводнениями на реке Абэ. После смерти Иэясу в 1616 году правителем замка стал Таданага, младший брат третьего сёгуна, Иэмицу, но из-за различных провинностей он был вынужден совершить сэппуку. После этого в замке не было правителя, сёгунат назначал туда управляющего. Пожар 1635 года уничтожил большую часть построек, в том числе и главную башню. После этого были восстановлены некоторые башни и ворота, но замковую башню заново не строили, и замок уменьшился в масштабах.

После Второй мировой войны замок Сумпу стал собственностью города Сидзуока и использовался как парк, который стал популярным местом отдыха горожан. Башня Тацуми была реконструирована в 1989 году, Восточные ворота Хигасигомон – в 1996 году, а ворота Хицудзисару – в 2014 году. Раскопки башни замка, начавшиеся в 2016 году, показали, что высота главной башни замка Сумпу составляла около 68 метров с западной и около 61 метра с северной стороны, и что она была самой большой в Японии.



Раскопки основания башни замка Сумпу (Pixta)

Узнать больше об этом месте

Замки в префектуре Сидзуока

Замок Яманака

Замок Какэгава

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Восточные ворота замка Сумпу (PIXTA)