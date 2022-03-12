Одиннадцать лет после Великого восточно-японского землетрясения: японцы лучше готовы к ударам стихии

По мере восстановления пострадавших от Великого восточно-японского землетрясения районов воспоминания о катастрофе тускнеют, но Япония не может забывать о возможности новых ударов стихии. В этот памятный день стоит подумать и о подготовке к бедствиям.

В ходе опроса, проведенного компанией Weathernews среди пользователей приложения компании (9495 участников), участников спросили, на сколько дней заготовлено продуктов питания для экстренных случаев. Около 10% ответили, что примерно на один день, примерно 42% – на 3 дня, 25% – около 1 недели, и 23% специально не готовились к стихийному бедствию, то есть почти 80% респондентов предпринимают меры для подготовки к бедствиям. Средний период, на который запасено продуктов, достиг 3,09 дня – рекордно высокого уровня с момента начала исследования в 2010 году. По регионам лучше всего подготовлены префектуры тихоокеанской стороны восточной части Японии, пережившие Великое восточно-японское землетрясение.

Особенно сильный рост этого показателя заметен с 2019 года. Weathernews в качестве возможных причин указывает крупномасштабные наводнения и отключения электроэнергии из-за проливных дождей в западной части Японии в 2018 году, 15-го и 19го тайфунов 2019 года, а также осознание необходимости иметь запасы в период эпидемии нового коронавируса.

Кроме того, на вопрос, знают ли они район эвакуации и маршрут к нему в случае стихийного бедствия, 93% респондентов ответили, что в районе своего места жительства знают либо и место, и маршрут, либо только место. С другой стороны, в районах мест работы и учёбы общее число знающих хотя бы место, либо и место, и маршрут, составило всего 72%, то есть каждый четвёртый не знает места эвакуации.

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