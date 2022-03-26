Число самоубийств в Японии в целом снижается, но растёт среди женщин и остаётся высоким среди молодёжи

Многие люди сейчас живут с постоянным чувством беспокойства о своём будущем из-за опасностей кризиса коронавируса и иногда не видят выхода из ситуации. В целом количество самоубийств в 2021 году снизилось на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, но второй год подряд растёт число самоубийств среди женщин, а количество самоубийств среди молодежи остаётся высоким. Будем надеяться, что в этом году мы сможем восстановить тенденцию к положительным эмоциям.

В Японии за 2021 год число самоубийств составило 21 007, что на 74 (0,4%) меньше, чем в 2020 году. Коэффициент смертности от самоубийств (число самоубийств на 100 000 населения) увеличилось на 0,1 до 16,8. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения в своём отчёте основывалось на статистике самоубийств Национального полицейского агентства.

Среди причин или мотивов самоубийств лидировали проблемы со здоровьем, 47% от общего числа, 9860 человек. Экономические и бытовые проблемы стали поводом для 3376 самоубийств, семейные проблемы – для 3200.

В общем количестве самоубийств число мужчин уменьшилось на 116 по сравнению с предыдущим годом до 13 939, оно снижается 12 лет подряд. С другой стороны, число женщин растёт второй год подряд, увеличившись на 42 до 7068. Похоже, людей беспокоят перспективы будущего – например, возможные проблемы с занятостью в условиях кризиса коронавируса, что создаёт негативный психологический фон. По возрастным группам в общем количестве суицидов на 90 человек до 2611 выросло число людей в возрасте 20-29 лет, и на 193 человека до 3618 увеличилось количество людей в возрасте 50-59 лет. Среди учащихся начальной, средней и старшей школы число самоубийств составило 473, что является вторым по величине показателем за последние 20 лет.

Коэффициент смертности от самоубийств по префектурам составлял 23,7 для Аомори и 21,3 для Яманаси, 21,3 для Ниигаты, 21,1 для Вакаямы и 20,5 для Коти. В префектурах Канагава и Исикава был самый низкий показатель – 13,2, в Токио – 16,3.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, частой причиной самоубийства является безысходность, и это социальная проблема, которую мы можем решить. Оно сотрудничает со службами здравоохранения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, образования, труда и другими соответствующими учреждениями, планируя развивать комплексные меры противодействия самоубийствам. На странице Mamorouyo Kokoro (на японском языке) представлена ​​простая и понятная информация о контактах в социальных сетях, таких как LINE, где вы можете обсудить по телефону обсудить свои проблемы, и описаны меры противодействия самоубийству.

Фотография к заголовку: PIXTA

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