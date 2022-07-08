Опрос показал, что 40% японских мужчин в возрасте 20-29 лет не имели опыта романтических отношений

Результаты опроса показывают, что многие японцы в возрасте от 20 до 30 лет никогда не имели романтических отношений. Похоже, в Японии предстоит многое сделать, чтобы остановить сокращение населения.

Белая книга о гендерном равенстве 2022 года, опубликованная Кабинетом министров Японии, показала, что многие люди в возрасте от 20 до 30 лет, который обычно считается наиболее подходящим возрастом для вступления в брак, никогда не имели романтических отношений.

В ходе опроса, проведенного в 2021 году, 65,8% мужчин и 51,8% женщин в возрасте от 20 до 29 лет сообщили, что у них нет супруга или партнёра. Среди опрошенных в возрасте от 30 до 39 лет в аналогичной ситуации находилось 35,5 % мужчин и 27 % женщин.

Одинокие мужчины на вопрос о количестве женщин, с которыми они встречались после окончания средней школы, 39,8 % 20-29летних и 34,1 % 30-39-летних ответили, что ни с одной. Напротив, такие же одинокие женщины, не имеющие опыта свиданий, составляли 25,1% среди одиноких в возрасте 20-29 лет, и 21,5% – в возрасте 30-39 лет. Похоже, что мужчины позже взрослеют в этом плане.

Фотография к заголовку: © Pixta

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