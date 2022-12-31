В Японии зарегистрирована самая долгая в истории средняя продолжительность жизни собак и кошек

В Японии зарегистрирована самая долгая в истории средняя продолжительность жизни собак и кошекОбщество Здоровье
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Согласно «Белой книге домашних животных 2022», опубликованной токийской компанией Anicom Holdings, средняя продолжительность жизни собак, рассчитанная на основе полиса страхования домашних животных этой компании, составила 14,1 года, а средняя продолжительность жизни кошек – 14,4 года. Можно увидеть, что с 2008 года, когда компания начала такие исследования, этот показатель постепенно увеличивается.
Рост продолжительности жизни собаки и кошек связывают с тем, что сейчас собак и кошек обычно содержат в помещении, и это снижает риск несчастных случаев и заболеваний. Кроме того, продвигаются исследования в области здоровья и медицинского обслуживания животных, в результате чего были разработаны корма, подходящие для разных пород и возрастов, что ведёт к более здоровой жизни.
В «Белой книге домашних животных» также опубликованы данные о средней продолжительности жизни 40 самых популярных пород собак и 20 пород кошек, на которых распространяется страхование домашних животных компании. Как правило, собаки карликовых и маленьких пород живут дольше.
Рейтинг средней продолжительности жизни собак по породам (2020 фин. год)
|Годы
|Той-пудель
|15,4
|Канинхен такса
|15,0
|Левретка
|14,9
|Смешанные породы (менее 10 кг)
|14,8
|Карликовая такса
|14,8
|Сиба
|14,8
|Вест-хайленд-уайт-терьер
|14,8
Источник: данные Anicom Holdings
Рейтинг самой низкой средней продолжительности жизни собак по породам (2020 фин. год)
|Годы
|Бернский зенненхунд
|8,7
|Бульдог
|9,4
|Золотистый ретривер
|10,9
|Французский бульдог
|11,1
|Сибирский хаски
|11,2
|Акита
|11,5
|Бостон-терьер
|11,8
Источник: данные Anicom Holdings
Рейтинг средней продолжительности жизни кошек по породам (2020 фин. год)
|Годы
|Сибирская кошка
|15,7
|Японская кошка
|15,2
|Смешанные породы
|14,9
|Рэгдолл
|14,9
|Американский кёрл
|14,8
Источник: данные Anicom Holdings
Рейтинг самой низкой средней продолжительности жизни кошек по породам (2020 фин. год)
|Годы
|Менуэт
|8,3
|Экзотическая короткошёрстная кошка
|12.2
|Мейн-кун
|12,9
|Британская короткошерстная
|13,4
|Рагамаффин
|13,5
Источник: данные Anicom Holdings
Фотография к заголовку: PIXTA
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