В Японии зарегистрирована самая долгая в истории средняя продолжительность жизни собак и кошек

В наши дни добились поразительных успехов в создании кормов для домашних животных, появились терапевтические корма и поддерживающая диета, подавляющая прогрессирование болезни. Домашние любимцы проходят регулярные медицинские осмотры, многие хозяева следят за их весом под руководством врача. Вслед за людьми собаки и кошки тоже вступают в эпоху долголетия.

Согласно «Белой книге домашних животных 2022», опубликованной токийской компанией Anicom Holdings, средняя продолжительность жизни собак, рассчитанная на основе полиса страхования домашних животных этой компании, составила 14,1 года, а средняя продолжительность жизни кошек – 14,4 года. Можно увидеть, что с 2008 года, когда компания начала такие исследования, этот показатель постепенно увеличивается.

Рост продолжительности жизни собаки и кошек связывают с тем, что сейчас собак и кошек обычно содержат в помещении, и это снижает риск несчастных случаев и заболеваний. Кроме того, продвигаются исследования в области здоровья и медицинского обслуживания животных, в результате чего были разработаны корма, подходящие для разных пород и возрастов, что ведёт к более здоровой жизни.

В «Белой книге домашних животных» также опубликованы данные о средней продолжительности жизни 40 самых популярных пород собак и 20 пород кошек, на которых распространяется страхование домашних животных компании. Как правило, собаки карликовых и маленьких пород живут дольше.

Рейтинг средней продолжительности жизни собак по породам (2020 фин. год)

Годы Той-пудель 15,4 Канинхен такса 15,0 Левретка 14,9 Смешанные породы (менее 10 кг) 14,8 Карликовая такса 14,8 Сиба 14,8 Вест-хайленд-уайт-терьер 14,8

Источник: данные Anicom Holdings

Рейтинг самой низкой средней продолжительности жизни собак по породам (2020 фин. год)

Годы Бернский зенненхунд 8,7 Бульдог 9,4 Золотистый ретривер 10,9 Французский бульдог 11,1 Сибирский хаски 11,2 Акита 11,5 Бостон-терьер 11,8

Источник: данные Anicom Holdings

Рейтинг средней продолжительности жизни кошек по породам (2020 фин. год)

Годы Сибирская кошка 15,7 Японская кошка 15,2 Смешанные породы 14,9 Рэгдолл 14,9 Американский кёрл 14,8

Источник: данные Anicom Holdings

Рейтинг самой низкой средней продолжительности жизни кошек по породам (2020 фин. год)

Годы Менуэт 8,3 Экзотическая короткошёрстная кошка 12.2 Мейн-кун 12,9 Британская короткошерстная 13,4 Рагамаффин 13,5

Источник: данные Anicom Holdings

Фотография к заголовку: PIXTA

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