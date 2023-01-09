В Японии 85% людей едят рис хотя бы раз в день, при покупке на выбор влияет не столько вкус, сколько цена

В Японии 85% людей едят рис хотя бы раз в день, при покупке на выбор влияет не столько вкус, сколько ценаОбщество Культура Еда и напитки
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Компания Makino Co., Ltd. (г. Фунабаси, префектура Тиба) провела опрос о том, как люди употребляют и как покупают рис. Опрошено было около 1000 человек в возрасте от 20 до 60 лет по всей стране, и в ходе исследования обнаружили, что 84,8% из них едят рис каждый день. Однако 68,1% респондентов на вопрос о том, сколько приёмов пищи в день у них включает рис, ответили «один», и только 16,7% выбрали вариант «три», то есть трижды в день ест рис менее 20% людей. Хотя рис и считается основным продуктом питания японцев, он является далеко не единственным основным блюдом.
39,5% респондентов обычно за раз покупают 5 кг риса, 26,7% – 10 кг, и 10,6% ответили, что приобретают небольшие упаковки до 1 кг.
66,6% респондентов покупали рис в розничных магазинах, таких как супермаркеты и магазины шаговой доступности (комбини), 14,1% – через Интернет, и 14,1% – у знакомых и родственников. Некоторые люди покупают рис в качестве ответных подарков за то, что направляют налоги в регионы. Обычные в эпоху Сёва (1926-1989) «рисовые лавки» в городах уже исчезли и больше не являются одним из привычных мест, где покупают рис.
Наиболее распространёнными факторами выбора риса были цена, то есть дешевизна (46,4%), узнаваемость торговой марки или имени производителя (43,9%), тогда как вкусовые предпочтения влияют на выбор лишь 19,8% потребителей.
Фотография к заголовку: PIXTA
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