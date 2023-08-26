Распространение потребления каннабиса среди молодёжи в Японии: в 2022 году арестовано 5546 человек

Член кружка американского футбола Университета Нихон недавно был арестован за хранение марихуаны и стимуляторов, в связи с чем злоупотребление наркотиками среди молодёжи вновь оказалось в центре общественного внимания.

Согласно статистике ситуации с наркотиками Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2022 году полиция, Департамент по контролю над наркотиками Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения и Береговая охрана Японии выявили 5546 случаев употребления каннабиса, что на 4,1% меньше, чем в предыдущем году. Хотя это количество и снизилось с рекордно высокого уровня в 2021 году, оно всё ещё остается высоким. Из употреблявших 69,2% были моложе 30 лет, что стало рекордным показателем, вызывающим обеспокоенность по поводу распространения наркотиков среди молодежи.

Общее количество связанных с наркотиками людей в последние годы оставалось на одном уровне, но в 2022 году оно составило 12 621, снизившись на 1787 (12,4%) по сравнению с предыдущим годом. По видам наркотиков за последние десять лет значительно сократилось количество правонарушений, связанных со стимуляторами, в то время как количество правонарушений, связанных с каннабисом, растёт. Поскольку каннабис могут выращивать отдельные лица и он дешевле стимуляторов, марихуана находит распространение среди молодёжи через социальные сети и другие средства.

Анализ результатов опроса Национального полицейского агентства среди 911 человек, арестованных за нарушение Закона о контроле над каннабисом (хранение) с октября по ноябрь 2021 года, показал, что среди впервые попробовавших каннабис больше всего было людей до 20 лет (52,1%). 33% были в возрасте 20-29 лет, то есть 85,1% были моложе 30 лет.

Что касается того, в какой ситуации они использовали каннабис впервые, наиболее распространённым ответом было «позвали поучаствовать» – так ответило 80% тех, кому меньше 20 лет, и 70% людей в возрасте 20-29 лет. Об источнике (поставщике) каннабиса 42,8% лиц моложе 20 лет и 34,1% лиц 20-29 лет узнали через Интернет, в большинстве случаев это были социальные сети.

Фотография к заголовку: Сухой каннабис, изъятый ​​столичным полицейским управлением, март 1999 г. (Jiji Press)

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