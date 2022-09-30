Япония вводит уголовную ответственность за употребление каннабиса
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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии предложило ввести уголовную ответственность за употребление каннабиса, поскольку в действующем в стране законе о контроле над марихуаной нет положений, предусматривающих наказание за употребление марихуаны.
Министерство также предложило отменить запрет на использование каннабиса в медицинских целях.
В настоящее время закон запрещает хранение, выращивание растений каннабиса и использование медицинских препаратов, изготовленных из каннабиса.
Когда закон был принят в 1948 году, он не стал криминализировать употребление каннабиса, принимая во внимание случаи, когда фермеры, выращивающие коноплю, вдыхали её ингредиенты во время работы.
Предложение министерства связано с тем, что с 2014 года число людей, причастных к хранению каннабиса, резко возросло, особенно среди молодежи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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