Япония в 2024 году: основные запланированные события предстоящего года

В июле 2024 года пройдут выборы губернатора Токио, а срок полномочий премьер-министра Кисиды Фумио на посту лидера Либерально-демократической партии истекает в октябре. В наступившем году в ноябре 50 лет исполняется знаменитой Hello Kitty, которую любят и взрослые, и дети.

В начале 2024 года премьер-министр Кисида Фумио вынужден справляться со связанным с «откатами» скандалом в его Либерально-демократической партии, что подрывает надежды на его переизбрание на пост президента партии. В июле в Токио пройдут выборы губернатора, на которых действующая губернатор Коикэ Юрико, вероятно, будет баллотироваться на третий срок.

Это будет важный год для наследия художника Кацусика Хокусай – в марте пройдут торги на аукционе, где будет продаваться полный комплект его «Тридцати шести видов Фудзи», а его «Большая волна в Канагаве» появится на обратной стороне новой купюры номиналом 1000 йен, которая выходит в оборот в июле. Hello Kitty, более поздняя культурная икона, отметит 50-летие со дня своего создания в 1974 году.

Ниже мы рассмотрим эти и другие события японского календаря на 2024 год.

Январь

В январе: начало очередной сессии парламента.

25: Окружной суд Киото вынесет приговор Аоба Синдзи, который убил 36 человек в результате поджога в Kyoto Animation.

Февраль

16: В Токио пройдёт конференция по восстановлению Украины.

Март

1: Семидесятая годовщина радиоактивного загрязнения японского рыболовного судна «Дайго фукурю мару» осадками в результате испытаний водородной бомбы на атолле Бикини.

11: Тринадцатая годовщина Великого восточно-японского землетрясения и ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1».

16: Открытие линии, соединяющей Канадзаву с Цуругой в префектуре Фукуи и расширяющей Хокурику синкансэн.

16: Открытие зоны «Долина ведьм» по мотивам фильма «Ведьмина служба доставки» в парке Гибли в Нагакутэ, префектура Айти.

В марте: полный комплект оригинальных репродукций «Тридцати шести видов Фудзи», включая 10 дополнительных листов, всего 46, будет выставлен на аукционе Christie’s в Нью-Йорке.

Апрель

1: Для врачей вводится лимит сверхурочной работы.

1: Для водителей грузовиков вводится годовой лимит сверхурочной работы в размере 960 часов. Ожидаемая нехватка рабочей силы в логистике, частично вызванная этой новой мерой, известна как «проблема 2024 года».

Май

8: Первая годовщина понижения категории COVID-19 в списке инфекционных заболеваний, что положило конец соответствующим эпидемическим ограничениям.

15: Пятьдесят лет со дня открытия первого в Японии магазина 7-Eleven в токийском районе Тоёсу.

Июнь

27: Тридцатая годовщина зариновой атаки «Аум синрикё» в Мацумото, префектура Нагано.

Июль

3: Выпуск новых банкнот номиналом 1000, 5000 и 10 000 йен.

4: Сороковая годовщина начала деятельности реактора № 1 на атомной электростанции «Сэндай» в г. Сэндай, префектура Кагосима, которая эксплуатируется электроэнергетической компанией Kyūshū Electric Power Company.

7: Выборы губернатора Токио.

8: Вторая годовщина убийства бывшего премьер-министра Абэ Синдзо.

26: Старт Олимпийских игр в Париже, которые продлятся до 11 августа.

Август

28: Старт Паралимпийских игр в Париже, которые продлятся до 8 сентября.

Сентябрь

6: Восемнадцатый день рождения принца Хисахито.

30: Истекает срок полномочий премьер-министра Кисиды Фумио на посту президента Либерально-демократической партии.

Октябрь

4: Три года с момента, когда Кисида Фумио стал премьер-министром.

20: Девяностый день рождения почётной императрицы Митико.

Ноябрь

1: Пятидесятилетие со дня рождения Hello Kitty.

5: Токийская фондовая биржа продлит часы торгов на 30 минут, до 15:30.

14: Пятидесятилетие начала деятельности реактора №1 на атомной электростанции «Такахама» в г. Такахама, префектура Фукуи, которой управляет компания Kansai Electric Power Company.

Декабрь

7: Восьмидесятая годовщина землетрясения Тонанкай 1944 года, вызвавшего цунами вдоль южного тихоокеанского побережья острова Хонсю, в результате которого погибло более 3000 человек.

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