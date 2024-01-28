В Японии три года подряд растёт количество «компаний-зомби»: фактически обанкротившиеся фирмы продлевают своё существование за счёт льготных кредитов

Финансирование малых и средних предприятий кредитами с нулевой ставкой многим из них помогло выжить, но это также стало фактором увеличения количества «компаний-зомби».

После пандемии коронавируса увеличилось число «компаний-зомби», которые продолжают функционировать несмотря на то, что фактически являются банкротами. Доля компаний-зомби в 2022 финансовому году, которую рассчитала аналитическая компания Teikoku Databank на основе стандартов Банка международных расчетов (BIS)(*1), составила 17,1%, или 251 000 компаний.

Жизнь многих компаний была продлена благодаря Закону о содействии финансированию малых и средних предприятий, принятому в 2009 году после кризиса Lehman Brothers, а число «компаний-зомби» к 2011 финансовому году достигло 273 000. После этого их число постепенно уменьшалось и с 2016 финансового года оставалось стабильным на уровне около 140 000 компаний, но с 2020 финансового года начало расти.

Практически беспроцентные необеспеченные нулевые кредиты, реализованные в качестве меры экономического стимулирования в эпоху коронавируса, поддержали денежный поток для малого и среднего бизнеса, но они также продлили жизнь предприятиям, которые уже стали «зомби». Teikoku Databank отмечает: «Становится очевидной отрицательная реакция на меры поддержки коронавируса, и заметно, что некоторые компании отказываются от продолжения бизнеса, не имея возможности улучшить свои бизнес-показатели».

По отраслям доля «компаний-зомби» была самой высокой в разделе «Розничная торговля» (27,7%), далее идут «Транспорт и коммуникации» (23,4%) и «Промышленное производство» (17,8%). По сравнению с 2021 финансовым годом количество компаний-зомби увеличилось во всех отраслях.

Можно заметить, что доля «компаний-зомби» растёт по мере уменьшения числа сотрудников. Самая высокая доля «зомби» отмечена у компаний, где занято 5 человек или меньше (25,1%), за ними следовали компании в 6-20 человек (18,7%). С другой стороны, на предприятиях, где работает более 1000 человек, доля «зомби» составила только 2,8%.

По регионам в регионах Тохоку и Тюгоку на долю «компаний-зомби» приходится более 20%. Регион Тохоку по-прежнему обременён займами даже спустя 10 лет после Великого восточно-японского землетрясения, отчасти из-за различных мер финансовой поддержки, принятых после этого землетрясения. Самый низкий показатель был в регионе Канто – 14,8%, а по префектурам самый низкий отмечен в Токио – 12,9%.

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