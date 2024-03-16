Дичь в Японии: за 6 лет потребление мяса диких животных выросло в 1,6 раза

В последние годы дикие птицы и животные наносят всё больший ущерб сельскому хозяйству из-за роста их популяции, в связи с чем сейчас расширяются усилия по эффективному использованию их мяса. Также активно разрабатываются новые рецепты приготовления мяса дичи.

По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, объём дичи, переработанной на 750 перерабатывающих предприятиях по всей стране в 2022 финансовом году, составил 2085 тонн, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 финансовом году. В ресторанной индустрии мясо дичи используется всё шире и чаще, а также постоянно растёт его использование благодаря развитию новых технологий, позволяющих производить корм для домашних животных. Министерство намерено добиться удвоения объема с уровня 2019 года до 4000 тонн к 2025 году. В Японии, кстати, мясо дичи называют дзибиэ, от французского слова gibier, обозначающего мясо и блюда из диких птиц и животных, добытых на охоте.

В Японии издавна существовала культура употребления в пищу мяса дичи, а в период Эдо, когда употребление мяса было запрещено, для называния дичи использовались эвфемизмы момидзи, «клён» – для оленины, ботан, «пион», или ямакудзира, «горный кит» – для мяса диких кабанов. «Это не мясо», - сказал он, делая вид, что ест его.

Ущерб урожаю, причинённый дикими животными и птицами, в 2022 финансовом году составил 15,6 млрд йен, причём около 70% от этой суммы приходится на оленей, кабанов и обезьян. С 2010 финансового года был достигнут некоторый прогресс в охотничьем регулировании их численности, которая сократилась на 30%, но в Министерстве сельского, лесного хозяйства и рыболовства заявляют, что спад популяции остановился, а ущерб остаётся значительным.



Олени эдзосика на Хоккайдо (предоставлено Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства)

Чтобы продавать мясо дичи для продуктов питания, оно должно быть надлежащим образом обработано – например, выпущена кровь, и Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства с мая 2023 года ввело «Систему обучения добытчиков дичи». Для обеспечения соблюдения стандартов гигиены на мясоперерабатывающих предприятиях создана «Система сертификации японской дичи». Проводятся также конкурсы приготовления дичи, чтобы популяризировать блюда из дичи, которые бы готовили дома, подавали в ресторанах и на школьных обедах.

Фотография к заголовку: Жареная оленина (предоставлено Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства)

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