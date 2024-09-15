В 2023 году за преступления, связанные с марихуаной, арестовали 6703 человека: впервые марихуана обогнала стимуляторы по количеству связанных правонарушений

В 2023 году число людей, арестованных за марихуану, составило 6703 человека, что стало самым высоким показателем за всю историю, впервые превысив число людей, арестованных за стимуляторы.

О статистике арестов за связанные с наркотиками преступления недавно сообщил правительственный совет по содействию мерам по борьбе со злоупотреблением наркотиками под председательством Такэми Кэйдзо, министра здравоохранения, труда и социального обеспечения. Из арестованных 72,9% были моложе 30 лет, что стало рекордным показателем, вызывающим обеспокоенность по поводу распространения наркотиков среди молодежи.

Общее количество арестованных по делам о наркотиках в 2023 году полицией, Бюро по контролю над наркотиками Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения и другими организациями, составило 13 815, что на 9,46% больше, чем в предыдущем году. Из них количество преступлений, связанных со стимуляторами, снизилось на 3,43% до 6073, оно падает восьмой год подряд. С другой стороны, число людей, арестованных за преступления, связанные с марихуаной, увеличилось на 20,9% до 6703, установив новый рекорд, и впервые превысило количество арестов за преступления, связанные со стимуляторами. Число людей, арестованных за преступления, связанные с наркотиками и психотропными веществами, увеличилось на 31,9% до 1033, что является самым высоким показателем за последние 10 лет.

По количеству изъятых наркотиков объёмы изъятых стимуляторов значительно выросли, увеличившись на 237% по сравнению с предыдущим годом до 1601,6 килограмма. Количество изъятого сушёного каннабиса составило 850 килограммов (рост на 157%), кокаина – 56,2 килограмма (рост на 31,3%), а количество синтетических наркотиков в форме таблеток, таких как МДМА, составило 169 743 штуки (рост на 77,5%).

Из 6703 человек, арестованных за преступления, связанные с каннабисом, 72,9% были моложе 30 лет (4887 человек), а среди них примерно четверть (1246 человек) составляли люди моложе 20 лет.

В целом число людей, задержанных за преступления, связанные с употреблением каннабиса, увеличилось в 3,7 раза по сравнению с 2014 годом. По возрастным группам в 6,6 раз выросло число молодых людей до 30 лет, и в 15,6 раз среди подростков до 20 лет, что говорит о серьёзности проблемы распространения наркотиков среди молодёжи. Доля впервые совершивших преступления, связанные с каннабисом, составила 76,4%, и многие из них вообще впервые совершали правонарушения.

Фотография к заголовку: Растения каннабиса, выращенные на складе в префектуре Ибараки, 23 апреля 2024 г., город Кога, префектура Ибараки (фотография сделана полицией префектуры Сайтама; Jiji Press)

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