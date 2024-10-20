Около 40% муниципалитетов в Японии не имеют своих школ японского языка для иностранцев

Исследование показало, что во многих регионах страны расширение преподавания языка для иностранцев не поспевает за ростом числа приезжающих людей.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий опубликовало результаты опроса, которые показали, что еа ноябрь 2023 года насчитывалось 737 городов, районов, поселков и деревень, или 38,9% всех муниципалитетов по всей стране, где не велось преподавание японского языка для иностранцев, проживающих в Японии. Этот показатель улучшился на 5,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

Всего в Японии в таких муниципалитетах проживают 141 309 иностранцев. По префектурам наибольшее количество таких иностранных резидентов было в Токио – 21 039 человек, что в 4,7 раза больше, чем в предыдущем году (4509 чел.). Далее идут Окинава и Хоккайдо, и похоже, что некоторые местные органы власти не справляются с увеличением числа иностранцев, которым требуется преподавание японского языка.

По удельному количеству таких муниципалитетов по префектурам самый высокий показатель наблюдается на Окинаве (85,4%), далее следуют Аомори (75%) и Хоккайдо (69,7%). В префектуре Хёго, наоборот, таких муниципалитетов нет.

Число изучающих японский язык начало увеличиваться после ослабления ограничений на въезд, вводившихся в связи с распространением нового коронавируса. В 2023 году их число составило 263 170, вернувшись к до-коронавирусному уровню. По странам и регионам 76 425 человек (29%) были гражданами Китая, 37 348 человек (14,2%) – Непала и 33 971 человек (12,9%) – Вьетнама.

Опрос проводился путём отправки анкет примерно в 8300 учреждений, включая местные органы власти и университеты по всей стране. Ответило 60,6% опрошенных.

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