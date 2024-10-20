Около 40% муниципалитетов в Японии не имеют своих школ японского языка для иностранцев

Около 40% муниципалитетов в Японии не имеют своих школ японского языка для иностранцевОбщество
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Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий опубликовало результаты опроса, которые показали, что еа ноябрь 2023 года насчитывалось 737 городов, районов, поселков и деревень, или 38,9% всех муниципалитетов по всей стране, где не велось преподавание японского языка для иностранцев, проживающих в Японии. Этот показатель улучшился на 5,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.
Всего в Японии в таких муниципалитетах проживают 141 309 иностранцев. По префектурам наибольшее количество таких иностранных резидентов было в Токио – 21 039 человек, что в 4,7 раза больше, чем в предыдущем году (4509 чел.). Далее идут Окинава и Хоккайдо, и похоже, что некоторые местные органы власти не справляются с увеличением числа иностранцев, которым требуется преподавание японского языка.
По удельному количеству таких муниципалитетов по префектурам самый высокий показатель наблюдается на Окинаве (85,4%), далее следуют Аомори (75%) и Хоккайдо (69,7%). В префектуре Хёго, наоборот, таких муниципалитетов нет.
Число изучающих японский язык начало увеличиваться после ослабления ограничений на въезд, вводившихся в связи с распространением нового коронавируса. В 2023 году их число составило 263 170, вернувшись к до-коронавирусному уровню. По странам и регионам 76 425 человек (29%) были гражданами Китая, 37 348 человек (14,2%) – Непала и 33 971 человек (12,9%) – Вьетнама.
Опрос проводился путём отправки анкет примерно в 8300 учреждений, включая местные органы власти и университеты по всей стране. Ответило 60,6% опрошенных.
Фотография к заголовку: PIXTA
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