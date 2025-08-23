Олени, достопримечательность города Нара: достигнута рекордная численность в 1465 особей, растёт число несчастных случаев

Дикие олени, обитающие в парке Нара и его окрестностях, тщательно охраняются как национальный природный памятник. Исследование, проведённое в июле 2025 года, подтвердило рекордную численность популяции в 1465 особей.

По данным Ассоциации защиты оленей Нары, в ходе обследования популяции оленей, проведённого в парке Нара 15 и 16 июля, было обнаружено 1465 особей, что на 140 больше, чем в предыдущем году. Это самый высокий показатель с начала проведения обследований в 1953 году с использованием аналогичного метода. В результате было обнаружено 315 самцов, 816 самок и 334 оленёнка.

Хотя количество самцов осталось примерно на том же уровне, что и в предыдущем году, число оленят, родившихся за последний год, увеличилось более чем на 100. Ассоциация защиты оленей сообщает, что, судя по тенденциям прошлых лет, рождение большего числа оленят более вероятно при изобилии пищи. С ростом числа иностранных туристов появляется больше возможностей полакомиться «оленьими» рисовыми крекерами, что, вероятно, побуждает оленей собираться на равнинных участках, и это приводит к повышению числа беременностей.

Основной корм оленей Нары – растения, такие как зойсия японская. В парке продаются «оленьи крекеры», изготовленные из рисовых отрубей и пшеничной муки, которые можно давать оленям в качестве подкормки.

Представитель ассоциации, комментируя рост числа иностранных туристов, сказал, что олени Нары давно постоянно живут в парке Нара, соблюдая с людьми разумную дистанцию, и если подойти слишком близко, они могут нанести вред, поэтому при встрече с ними необходима осторожность.

36 оленей погибло в дорожно-транспортных происшествиях

Всего с июля 2024 года пало 140 оленей, что на 10 больше, чем в предыдущем году. От ДТП погибло 36, что на семь больше, чем в предыдущем году, и 30 – от болезней. Причину смерти примерно половины животных установить не удалось из-за того, что с момента их гибели прошло много времени.

За последний год в парке Нара произошло 72 дорожно-транспортных происшествия с участием оленей (на 8 больше, чем в предыдущем году). Участок с наибольшим числом ДТП (23) находится на национальной автотрассе 369 между восточным перекрёстком управления префектуры и станцией Кинтэцу Нара.

Материалы

Фотография к заголовку: Олени в парке Нара (© PIXTA)

Статьи по теме