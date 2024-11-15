В парке города Нара растёт число нападений оленей и травм
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Нара, 14 ноября (Jiji Press). В последнее время резко возросло количество случаев получения туристами травм от рогов самцов оленей в японском парке Нара, популярном месте, известном своими свободно гуляющими оленями, что побудило власти призвать к осторожности.
Число пострадавших в парке в городе Нара, столице одноимённой префектуры, в сентябре составило 35 человек, что на пять больше, чем годом ранее. Самцы оленей, как правило, становятся особенно агрессивными во время осеннего брачного сезона, а в прошлом месяце в соседней префектуре Киото произошёл смертельный инцидент.
По данным правительства префектуры Нара, многие травмы случаются, когда туристы трогают оленей после того, как угощают их оленьими крекерами, которые продаются в парке.
В сентябре в больницу были отправлены десять человек, в том числе один, у которого открылось кровотечение из-за колотого ранения в бедро глубиной в несколько сантиметров.
В городе Фукутияма преф. Киото в начале октября 68-летний мужчина был найден мертвым на рисовом поле с кровотечением из груди. Местная полиция считает, что его заколол рогами дикий олень.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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