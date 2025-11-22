Синдзюку – самая загруженная станция железнодорожных линий JR East: число пассажиров продолжает расти

Компания JR East обслуживает многие из самых загруженных станций Японии, в том числе на центральной токийской линии Яманотэ. Лидером среди них является станция Синдзюку, которая в 2024 финансовом году приняла наибольшее количество пассажиров, ежедневно садящихся в поезда.

Данные железнодорожного оператора JR East показывают, что в 2024 финансовом году на станцию ​​Синдзюку пришлось наибольшее количество пассажиров, ежедневно садящихся на поезда – 666 809 человек (рост на 2,5% по сравнению с предыдущим годом). В этом районе расположены офисы многих корпораций, а многочисленные универмаги и развлекательные заведения, расположенные вокруг станции, привлекают нескончаемый поток людей. Как транспортный узел, Синдзюку также принимает большое количество пассажиров, пересаживающихся на поезда JR East с линий компаний Кэйо, Одакю, Токийского метро и метро Тоэй.

Далее следуют станция Икэбукуро (499 128 пассажиров, рост на 1,9%) и станция Токио с 434 564 пассажирами (рост на 7,6%). Другими самыми загруженными станциями (в порядке убывания) стали Йокогама, Сибуя, Синагава, Омия, Симбаси, Акихабара и Кита-Сэндзю. Первая десятка станций в этом рейтинге не изменилась с 2023-го финансового года. На всех станциях первой сотни в рейтинге наблюдался рост пассажиропотока по сравнению с предыдущим годом. Учитывался только поток пассажиров, которые садились на поезда, данные о высадке из поездов не использовались.

Из 30 станций центральной линии Яманотэ в Токио 26 вошли в сотню лучших от Синдзюку до Комагомэ, которая заняла девяносто восьмое место с 43 540 пассажирами. Станции Яманотэ, не вошедшие в первую сотню, — это Табата, Медзиро, Угуисудани и Таканава Гейтвей. На Угуисудани было в 27 раз меньше пассажиров, чем на Синдзюку, — всего 24 460. Наименьшее количество пассажиров было на станции Таканава Гейтвей, самой новой станции кольцевой линии, — 14 209. Однако, поскольку станция открылась только в 2020 году, ожидается, что её пассажиропоток будет расти по мере развития прилегающих районов.

