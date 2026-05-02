Смерть в одиночестве: в Японии ежегодно около 22 000 человек умирают в изоляции, оставаясь необнаруженными более недели

С изменением стиля жизни всё больше людей живут в одиночестве в многоквартирных комплексах, где даже соседи редко общаются друг с другом, и даже смерть подчас долго остаётся незамеченной.

Из 204 562 тел, обработанных полицией по всей стране в 2025 году, в 76 941 случае имела место «смерть в одиночестве» (кодокуси), когда люди умирали в одиночестве в своих домах.

По оценкам Кабинета министров, почти 30% этих смертей, или 22 222 человека, были так называемыми «смертями в изоляции» (корицуси) – так называют случаи смерти, когда до обнаружения тела проходит более восьми дней. Впрочем, единого общепринятого определения «смерти в изоляции» не существует, и Кабинет министров использует в качестве примерного ориентира ситуацию, когда человек был настолько социально изолирован при жизни, что в течение недели, предшествовавшей обнаружению тела, никто не беспокоился о том, что с ним невозможно связаться. Примерно в 9% случаев смертей (7148 человек) с момента смерти до обнаружения прошло более месяца.

Среди умерших в одиночестве наибольшее число приходится на людей в возрасте 85 лет и старше – 15 079 человек. За ними следуют люди в возрасте 75-79 лет – 13 412 человек, и люди в возрасте 80-84 лет – 11 366 человек. На людей в возрасте 65 лет и старше приходится почти 80% от общего числа – 58 919 человек.

Среди тех, кто умер в одиночестве и до обнаружения тела прошло более восьми дней, 4329 человек были в возрасте 75-79 лет, а 4047 – в возрасте 70-74 лет, причём наиболее многочисленной была возрастная группа 70-74 лет. Среди них было 17 620 мужчин и 4598 женщин, то есть мужчин было в 3,8 раза больше. Из-за снижения количество браков и старения населения растёт число домохозяйств, состоящих из одного человека, и изоляция в частности пожилых мужчин становится серьёзной проблемой.

