В Японии медведи выходят из спячки: текущая ситуация и меры безопасности

В различных районах Тохоку и Хоккайдо участились случаи появления медведей, которые сейчас выходят из спячки. В апреле также увеличилось число нападений медведей на людей, что побудило местные власти выпустить «специальные предупреждения» и призвать людей к особой осторожности.

Первый за пять лет случай гибели от нападения медведя в апреле

Начиная с марта медведи выходят из спячки. Поскольку они всё активнее ищут пищу, в этом году снова участились встречи с людьми и инциденты с участием медведей.

21 апреля в городе Сива в префектуре Иватэ, медведь напал и ранил полицейского в возрасте 50-59 лет во время поисков пропавшего человека. Неподалёку было найдено тело взрослой женщины, также подвергшейся нападению медведя. Согласно статистике Министерства окружающей среды, это первый случай смерти от нападения медведя в апреле с 2021 года.

Уже произошла серия инцидентов, когда люди подверглись нападениям и получили травмы от медведей. 29 апреля в жилом районе города Тояма женщина в возрасте 40-49 лет подверглась нападению медведя во время прогулки с собакой и получила царапины на лице, шее и голове.

26 апреля в деревне Симамаки, расположенной на побережье Японского моря на Хоккайдо, пятеро охотников из местной охотничьей ассоциации проводили операцию по отстрелу бурых медведей, выходящих из спячки, когда на склоне горы они выстрелили в одного из медведей. Медведь ростом около 2 метров был ранен и скатился вниз, где напал на охотника 60-69 лет. Даже после шести-семи попаданий медведь не умирал, а мужчина получил серьёзные травмы головы. Один из бывших там охотников сказал: «Я никогда раньше не видел настолько живучего медведя».

Наиболее серьёзные случаи нападения и обнаружения медведей в городских районах (январь-апрель 2026 г.)

Город Тояма (29 апреля) Женщина в возрасте 40-49 лет подверглась нападению медведя в жилом районе и получила травмы. Город Фукусима (26 апреля) Мужчина в возрасте 50-59 лет подвергся нападению во время сбора дикорастущей съедобной зелени и получил травмы ног. Деревня Симамаки, Хоккайдо (26 апреля) Пять охотников из местной охотничьей ассоциации открыли огонь во время проведения операции по отстрелу медведей в горах, попав в бурого медведя. Медведь сразу не погиб, но напал на охотника в возрасте 60-69 лет. Мужчина получил серьезные ранения. Город Акита (25 апреля) На территории дома престарелых был замечен медведь. Деревня Тэнъэй, префектура Фукусима (22 апреля) На полигоне Сил самообороны Сухопутных войск США мужчина в возрасте 30-39 лет подвергся нападению и получил ранения. Посёлок Кагамииси и город Сукагава, префектура Фукусима. (21-22 апреля) Сообщается о многочисленных случаях обнаружения животных вокруг школы и в других районах. Посёлок Сива, префектура Иватэ (21 апреля) Полицейский в возрасте 50-59 лет, разыскивавший пропавшего человека, был атакован медведем и получил травмы лица и ног. Неподалёку было найдено тело взрослой женщины, и, по сообщениям местных жителей, она также подверглась нападению медведя. Район Аоба, город Сэндай (17-19 апреля) В жилом районе было зафиксировано множество случаев обнаружения медведей. Медведя нашли и поймали в кустах за многоквартирным домом, после чего был произведён отстрел. Город Нагаока, префектура Ниигата (12 апреля) Примерно в течение недели медведи ежедневно появлялись вблизи жилых районов. Их отлавливали с помощью ловушек, установленных городскими властями. Был проведён отстрел. Коорияма, префектура Фукусима (8 апреля) Медведи уже несколько дней появляются в городских районах, что приводит к проведению экстренных охотничьих операций. Район Тюо, город Саппоро (26 марта, 14 апреля, 19) В жилых районах были замечены животные, предположительно бурые медведи. Город Мияко, префектура Иватэ (8 марта) Во время похода мужчину в возрасте 60-69 лет укусил за левую ногу прятавшийся в снегу медведь. Г. Ханамаки, префектура Иватэ (13 февраля) Мужчина 70-79 лет подвергся нападению, когда пытался отпугнуть медведя фейерверками, и получил травмы головы и лица. Позже произведён отстрел.

*Информация предоставлена ​​сайтом nippon.com на основе данных, опубликованных местными органами власти и т. д.

Согласно предварительным данным Министерства окружающей среды, в 2025 финансовом году число нападений медведей на людей достигло 216, при этом 238 человек пострадали и 13 человек погибли, что стало самым серьёзным показателем за последние 10 лет. По предварительным оценкам, число сообщений о замеченных медведях в 2025 финансовом году достигло 50 359, что значительно превысило 24 348 случая, зарегистрированные в 2023 финансовом году, и 20 513 случая в 2024 финансовом году.

Предупреждения об опасности объявляют раньше обычного, много случаев появления медведей в жилых районах

Префектуры по всему региону Тохоку усиливают меры по предупреждению людей об опасности. Администрация префектуры Акита 10 апреля объявила предупреждение о необходимости повышенного внимания, и всего через четыре дня, 14 апреля, повысила уровень до «предупреждения о возможном появлении медведей». Префектуры Фукусима, Аомори, Мияги и Иватэ также выпустили предупреждения о появлении медведей. В этом году в каждой из префектур было зафиксировано много случаев появления медведей, что привело к более раннему, чем обычно, объявлению предупреждений.

Медведи неоднократно наблюдались городских районах и жилых кварталах. Хотя одной из причин увеличения числа их появления возле людей считается неурожай орехов, являющихся для медведей основным источником пищи, некоторые предполагают, что медведи привыкают к населённым районам с сокращающейся популяцией, или же что они учатся находить пищу, поедая орехи, оставленные на деревьях возле заброшенных домов.

В жилых кварталах района Аоба города Сэндай с 17 по 19 апреля было замечено несколько чёрных медведей. Один из них был обнаружен и пойман в кустах возле многоквартирного дома. В жилых кварталах района Тюо города Саппоро в период с конца марта по апрель трижды было замечено животное, предположительно бурый медведь.

Меры по предотвращению нападений медведей необходимы не только в горных районах, но и вблизи жилых кварталов, сельскохозяйственных угодий, школьных маршрутов и туристических мест. Министерство окружающей среды и другие организации призывают людей проверять информацию о замеченных медведях на соответствующих сайтах во время походов или восхождений, избегать путешествий в одиночку и принимать элементарные меры предосторожности, такие как ношение с собой колокольчиков, раций и спреев от медведей. Они также подчеркивают важность принятия мер в повседневной жизни для отпугивания медведей от населенных пунктов, таких как утилизация пищевых отходов и выброшенных овощей, запирание домов и складов, а также расчистка кустарников.



Колокольчики и отпугивающий спрей для защиты от медведей (PIXTA)

Материалы

Министерство окружающей среды: Количество нападений медведей на людей в 2025 финансовом году [предварительные данные] (на японском языке)

Фотография к заголовку: После серии сообщений о появлении медведей местные власти усиливают меры предупреждения о медведях (PIXTA)

Статьи по теме