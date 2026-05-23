В 2025 финансовом году число случаев обнаружения медведей в Японии превысило 50 000, зафиксирован рекордный уровень травм среди людей

В 2025 финансовом году число случаев обнаружения медведей в Японии превысило 50 000, зафиксирован рекордный уровень травм среди людейЭкология
Согласно сводке Министерства окружающей среды, число наблюдений азиатских черных медведей по всей стране в 2025 финансовом году достигло 50 776 (предварительные данные). Оно выросло в 2,5 раза по сравнению с 20 513 в 2024 финансовом году, это самый высокий показатель с начала ведения учёта в 2009 финансовом году. Считается, что увеличение числа появлений медведей вблизи людей связано с неурожаем желудей и других источников пищи.
За исключением Хоккайдо, семи префектур Кюсю и префектуры Окинава, где азиатские чёрные медведи не обитают, в остальных были зафиксированы появления медведей, и в пятёрку префектур с наибольшим количеством наблюдений входят следующие (рост наблюдается главным образом в спеверо-восточном регионе Тохоку):
- Акита: 13 592 случая
- Иватэ: 9739 случаев
- Мияги: 3559 случаев.
- Ниигата: 3528 случаев
- Аомори: 3334 случая
В 2025 финансовом году было зарегистрировано 216 случаев нападений медведей на людей. Число пострадавших составило 238, из них 13 погибло, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. В 2026 финансовом году в апреле в горной местности города Сива, префектура Иватэ, было обнаружено тело женщины, предположительно подвергшейся нападению медведя, а в мае в городе Хатимантай, префектура Иватэ, и городе Саката, префектура Ямагата, были найдены тела, предположительно подвергшиеся нападению медведей во время сбора дикорастущих овощей.
Материалы
- Министерство окружающей среды: Информация о замеченных медведях (предварительные данные) (на японском языке)
- Министерство окружающей среды: Количество нападений медведей на людей (предварительные данные) (на японском языке)
Фотография к заголовку: Чёрный медведь, замеченный в городе Иида, префектура Нагано (Jiji Press, сфотографировано в апреле 2025 года)
