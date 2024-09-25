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Оспины – это «милые ямочки»: японские пословицы и идиомы о дружбе, любви и семье

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Подборка японских поговорок, затрагивающих темы друзей, возлюбленных и детей.
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Поговорки о любви

В японских поговорках говорится, что любовь может быть всепрощающей, хотя и не будет длиться вечно…

あばたもえくぼАбата мо экубо. Согласно старой поговорке, «даже оспины – это милые ямочки», поскольку влюблённый может воспринимать даже следы оспы или шрамы как приятные черты любимого лица. Влюблённые благосклонно относятся к тому, что другие могут считать недостатками.

割れ鍋に綴じ蓋Варэнабэ ни тодзибута. Для каждого найдётся подходящая пара, как «плотно прилегающая крышка к треснувшему котлу».

縁は異なもの味なものЭн ва ина моно адзина моно, «любовь – странная и привлекательная вещь». В данном случае эн, таинственная сила, которая связывает людей, в частности и любовной связью, переводится просто как «любовь».

秋風が立つАкикадзэ на тацу. Когда «задули осенние ветры», холодает, что метафорически означает охлаждение любовного чувства. Здесь использована распространённая игра слов, основанная на сходстве слов аки, «осень», и акиру, «надоесть, утратить привлекательность».

Яблоко от яблони?

В японских поговорках встречаются две точки зрения на сходство родителей и детей – одни говорят, что «яблоко от яблони далеко не падает», другие же утверждают, что и коршун может родить ястреба. В них также встречаются рекомендации по воспитанию детей.

蛙の子は蛙Каэру-но ко ва каэру. «У лягушки и дети – лягушки», – говорит эта пословица, утверждая, что дети часто похожи на своих родителей по характеру и способностям и выбирают тот же путь в жизни. Пословица используется, в частности, чтобы сказать, что у обычных людей не бывает выдающихся потомков.

瓜の蔓に茄子はならぬУри-но цуру ни насу ва нарану. Как и в предыдущем случае, в поговорке «на тыквенном стебле не родятся баклажаны» тоже говорится о предсказуемости характера потомства.

鳶が鷹を生むТоби га така о уму. Здесь, наоборот, «коршун рождает ястреба», что противоречит двум предыдущим поговоркам, указывая на выдающегося ребёнка у обычных родителей: ястреб считается более «благородной» птицей, чем коршун.

親の光は七光Оя-но хикари ва нана хикари. В поговорке «Сияние родителей – семь огней» говорится о том, что успех в какой-то области или высокое социальное положение родителей могут дать ребёнку значительные преимущества, или «семь огней», на жизненном пути. Фраза часто используется в сокращённой форме оя-но нана хикари, «семь огней родителей».

可愛い子には旅をさせよКаваий ко ни ва таби о сасэё. «Любимого ребёнка отправь странствовать». Это совет родителям – вместо того, чтобы баловать детей дома, лучше отправить их путешествовать, чтобы они познали суровые условия этого мира и повзрослели.

Если возиться с киноварью, покраснеешь

Последняя группа высказываний посвящена дружбе, в том числе тому, как возникают такие отношения, и как они нас формируют.

類は友を呼ぶРуй ва томо о ёбу. Эта фраза, взятая из китайской «Книги перемен» (Ицзин) говорит о том, что «Вещи призывают подобных себе», и означает что-то вроде «рыбак рыбака видит издалека». Согласно этой поговорке, люди со схожими предпочтениями или интересами естественным образом становятся друзьями. Она может использоваться как в положительном, так и в отрицательном смысле – например, в отношении тех, у кого есть нежелательные общие качества.

朱に交われば赤くなるСю ни мадзиварэба акаку нару. «Если добавить киноварь, станет красным» – эта поговорка о том, как общение с другими людьми, с друзьями, влияет на человека. Она может иметь позитивный смысл, если речь идёт о хороших друзьях, и наоборот, если кто-то попадает в плохую компанию.

竹馬の友Тикуба-но томо. «Друзья по бамбуковым лошадкам», – так говорят о приятелях, с которыми были близки с детства, когда ещё вместе играли с игрушечными лошадками, сделанными из бамбука.

Фотография к заголовку: © Pixta

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