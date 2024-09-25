Оспины – это «милые ямочки»: японские пословицы и идиомы о дружбе, любви и семье

Изучаем и любим японский язык

Подборка японских поговорок, затрагивающих темы друзей, возлюбленных и детей.

Поговорки о любви

В японских поговорках говорится, что любовь может быть всепрощающей, хотя и не будет длиться вечно…

あばたもえくぼ — Абата мо экубо. Согласно старой поговорке, «даже оспины – это милые ямочки», поскольку влюблённый может воспринимать даже следы оспы или шрамы как приятные черты любимого лица. Влюблённые благосклонно относятся к тому, что другие могут считать недостатками.

割れ鍋に綴じ蓋 — Варэнабэ ни тодзибута. Для каждого найдётся подходящая пара, как «плотно прилегающая крышка к треснувшему котлу».

縁は異なもの味なもの — Эн ва ина моно адзина моно, «любовь – странная и привлекательная вещь». В данном случае эн, таинственная сила, которая связывает людей, в частности и любовной связью, переводится просто как «любовь».

秋風が立つ — Акикадзэ на тацу. Когда «задули осенние ветры», холодает, что метафорически означает охлаждение любовного чувства. Здесь использована распространённая игра слов, основанная на сходстве слов аки, «осень», и акиру, «надоесть, утратить привлекательность».

Яблоко от яблони?

В японских поговорках встречаются две точки зрения на сходство родителей и детей – одни говорят, что «яблоко от яблони далеко не падает», другие же утверждают, что и коршун может родить ястреба. В них также встречаются рекомендации по воспитанию детей.

蛙の子は蛙 — Каэру-но ко ва каэру. «У лягушки и дети – лягушки», – говорит эта пословица, утверждая, что дети часто похожи на своих родителей по характеру и способностям и выбирают тот же путь в жизни. Пословица используется, в частности, чтобы сказать, что у обычных людей не бывает выдающихся потомков.

瓜の蔓に茄子はならぬ — Ури-но цуру ни насу ва нарану. Как и в предыдущем случае, в поговорке «на тыквенном стебле не родятся баклажаны» тоже говорится о предсказуемости характера потомства.

鳶が鷹を生む — Тоби га така о уму. Здесь, наоборот, «коршун рождает ястреба», что противоречит двум предыдущим поговоркам, указывая на выдающегося ребёнка у обычных родителей: ястреб считается более «благородной» птицей, чем коршун.

親の光は七光 — Оя-но хикари ва нана хикари. В поговорке «Сияние родителей – семь огней» говорится о том, что успех в какой-то области или высокое социальное положение родителей могут дать ребёнку значительные преимущества, или «семь огней», на жизненном пути. Фраза часто используется в сокращённой форме оя-но нана хикари, «семь огней родителей».

可愛い子には旅をさせよ — Каваий ко ни ва таби о сасэё. «Любимого ребёнка отправь странствовать». Это совет родителям – вместо того, чтобы баловать детей дома, лучше отправить их путешествовать, чтобы они познали суровые условия этого мира и повзрослели.

Если возиться с киноварью, покраснеешь

Последняя группа высказываний посвящена дружбе, в том числе тому, как возникают такие отношения, и как они нас формируют.

類は友を呼ぶ — Руй ва томо о ёбу. Эта фраза, взятая из китайской «Книги перемен» (Ицзин) говорит о том, что «Вещи призывают подобных себе», и означает что-то вроде «рыбак рыбака видит издалека». Согласно этой поговорке, люди со схожими предпочтениями или интересами естественным образом становятся друзьями. Она может использоваться как в положительном, так и в отрицательном смысле – например, в отношении тех, у кого есть нежелательные общие качества.

朱に交われば赤くなる — Сю ни мадзиварэба акаку нару. «Если добавить киноварь, станет красным» – эта поговорка о том, как общение с другими людьми, с друзьями, влияет на человека. Она может иметь позитивный смысл, если речь идёт о хороших друзьях, и наоборот, если кто-то попадает в плохую компанию.

竹馬の友 — Тикуба-но томо. «Друзья по бамбуковым лошадкам», – так говорят о приятелях, с которыми были близки с детства, когда ещё вместе играли с игрушечными лошадками, сделанными из бамбука.

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