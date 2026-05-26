Незаменимая приправа: коллекция блюд с соевым соусом

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Соевый соус настолько универсален и вездесущ, что невозможно выбрать какие-то лучшие блюда, для которых он необходим. Суси, тэрияки, якитори, сукияки, тэмпура, рамэн... Все эти блюда невероятно популярны за рубежом, и их просто невозможно представить без соевого соуса.

Блюда, которые макают в соус или поливают соусом

Поскольку соевый соус сам по себе довольно солёный, его обычно наливают в небольшую тарелку и макают в него суси, сасими или жареные нори. Другие блюда, такие как натто, холодный тофу, тёртую редьку дайкон или рис с сырым яйцом, поливают небольшим количеством соуса, используя настольный дозатор.



Суси (PhotoAC) и охлаждённый тофу (PIXTA)

Тэрияки

Этот способ приготовления заключается в обжаривании продуктов на гриле, когда одновременно их покрывают соусом, приготовленным из соевого соуса, мирина (сладкого сакэ) и сахара. Сахар придаёт соусу глянцевый блеск и густую консистенцию. Часто тэрияки готовят из курицы или лакедры (желтохвоста).



Лакедра под соусом тэрияки (ФотоAC)

Якитори

Куриные шашлычки якитори, получающие всё большую известность за рубежом, сохраняют свою популярность в идзакая (японских барах). Их часто покрывают соусом, приготовленным на основе соевого соуса, и жарят на углях, что создаёт удивительно ароматный запах, который подстёгивает желание посидеть и выпить ещё.



(ФотоAC)

Суп для сукияки

Сукияки – блюдо типа набэмоно с его насыщенным сладким и пикантным вкусом содержит соевый соус в качестве основного ингредиента супа. Соевый соус также часто используется в супах других блюд этого типа.



(PIXTA)

Соус для тэмпуры

Тэмпуру иногда подают с солью и порошком чая маття, но чаще её обмакивают в соус для тэмпуры, приготовленный из смеси соевого соуса, сладкого сакэ мирин и бульона даси.



(ФотоAC)

Рамэн

Рамэн стал всемирно известным японским блюдом. Существуют различные варианты супа для рамэна – супы на основе соевого соуса, соли, мисо и тонкацу, бульона из свиных костей. Какой рамэн вы предпочитаете?



(ФотоAC)

Суп для лапши соба и удон

Лапша соба и удон, которую подают в охлаждённом или горячем виде, всегда подаётся с супом или соусом. Хотя большинство семей используют готовые соусы для лапши, в специализированных ресторанах соба и удон готовят собственные соусы, используя каэси, который готовится путем кипячения бульона даси с соевым соусом, мирином и сахаром.



Морисоба (ФотоAC)

Нимоно – тушёные блюда

Для большинства японских блюд, приготовленных методом тушения в коричневом соусе, используются соевый соус, сакэ и мирин. Этих ингредиентов достаточно, чтобы вкусно приготовить любое блюдо этого типа.



Тушёные кальмары с клубнями таро (ФотоAC); тушёные грибы сиитакэ с морскими водорослями (PIXTA)

Такикоми гохан – рис, сваренный с другими ингредиентами

Коричневатый такэкоми гохан также называют адзи гохан, «рис со вкусом», потому что нейтральный вкус риса обогащён вкусом соевого соуса. На дне кастрюли образуется хрустящий слой слегка подгоревшего риса, который особо ценят любители этого блюда.



(PIXTA)

Сирумоно – жидкие блюда

Кэнтин-дзиру, прозрачные супы суимоно и прочие жидкие блюда, приготовленные из корнеплодов и тофу, готовятся на основе бульона, в который для аромата добавляется соевый соус.



Кэнтин-дзиру (ФотоAC)

Рисовые крекеры сэмбэй и арарэ

Существует множество разновидностей рисовых крекеров, таких как сэмбэй, арарэ и окаки, со вкусом соевого соуса. Пикантный вкус соевого соуса хорошо сочетается с чаем.



Фирменное блюдо города Тёси в префектуре Тиба – нурэ сэмбэй, «влажный сэмбэй» (предоставлено Ассоциацией туризма и продукции префектуры Тиба)

Исобэ моти / митараси данго – моти с нори и рисовые лепёшки данго с соевым соусом

Исобэ моти готовят, макая лепёшки моти в соевый соус, после чего их обжаривают на гриле и заворачивают в нори, это очень популярный способ употребления моти. Митараси данго – сладкое и пикантное блюдо из лепёшек данго на шпажках, покрытых густым соусом, это классическая японская сладость.



Исобэ моти (PIXTA) и митараси данго (PhotoAC)

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: Курица под соусом тэрияки (PIXTA)