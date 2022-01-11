«Исэкай» – истории о беззаботной жизни после реинкарнации

«Исэкай» – один из современных жанров молодёжной литературы в Японии. После реинкарнации главный герой попадает в другой мир и начинает новую жизнь. В чём секрет популярности этого жанра?

Шанс для лузера

«Лёгкая новелла» ранобэ – популярный жанр развлекательной литературы для японской молодёжи. По мотивам многих новелл созданы манга и аниме. В 2010 году появилась новая разновидность ранобэ – истории о реинкарнации героев в другом мире (исэкай тэнсэй). Сначала эти истории публиковались на Интернет-сайте «Сёсэцука ни наро» (Стань писателем). Впоследствии это направление стало известно под названием «наро-кэй» (превращения).

Типичная новелла жанра «исэкай» выглядят следующим образом: главный герой – одинокий лузер с плохой работой или безработный. С ним происходит несчастный случай, после которого бог или, как правило, богиня из «другого мира» (исэкай) случайно приглашает героя в свои владения. Исэкай создан по канонам средневековой Европы и живёт по законам меча и магии. Поклонники жанра прозвали его «Нароппа» – имитация Европы.

Многие произведения исэкай рассчитаны на хорошее знание популярных видеоигр. Концепция исэкай имеет общие черты с миром ролевых игр Dragon Quest и Final Fantasy и игр в социальных сетях. Здесь царит магия и живут чудовища, а также эльфы и гномы, которые владеют языком главного героя и становятся его друзьями. Победа над чудовищем позволяет герою выйти на следующий уровень, стать более сильным, умным, удачливым, повысить оценку по другим параметрам, овладеть новыми навыками. Ему во всём сопутствует удача.

Удивительные способности

Одна из отличительных особенностей жанра исэкай – наделение персонажа способностью тито (от английского «cheat», обманывать). После реинкарнации главный герой попадает под покровительство богов и приобретает уникальную силу, которая отсутствует у людей, эльфов, гномов, чудовищ и прочих обитателей исэкай. Наиболее распространена способность к росту (сэйтё тито), усиливающая героя в 10-кратном или даже 100-кратном размере. Он быстро набирает мощь, побеждает всех врагов, его раны хорошо заживают, а к тому же он пользуется популярностью у противоположного пола.

Ещё одна разновидность жанра исэкай – когда главный герой, страдающий в реальной жизни зависимостью от онлайн-игр, попадает в мир любимой игры после реинкарнации и становится непобедимым. Он отлично знаком с расположением секретных подземных темниц и слабыми местами чудовищ, владеет эффективной методикой повышения уровня. Чтобы стать сильнее, ему не нужны дополнительные тренировки и испытания. Это сильно облегчает игру и предоставляет герою изначальное преимущество. Подобные истории отличаются интересным сюжетом и легко читаются. Популярный ютубер Сэярогаи-одзисан (дядя Сэярогаи) однажды рассказал о своей любви к жанру исэкай на радиопередаче, отметив, что самым большим его достоинством является возможность получения мгновенного катарсиса. Очень меткое наблюдение.

Выигрыш в лотерею



«Реинкарнация безработного: начну новую жизнь в исэкай» (Мусёку тэнсэй: исэкай ни иттара хонки о дасу)

В качестве наиболее известных произведений жанра исэкай с участием персонажей, обладающих способностью тито, можно отметить «Рапсодию исэкай, начинающуюся с марша смерти» (Дэсу мати кара хадзимару исэкай кёсокёку) Айнаны Хиро, «Реинкарнацию безработного: начну новую жизнь в исэкай» (Мусёку тэнсэй: исэкай ни иттара хонки дасу) Рифудзин на Магонотэ и «Строительство Гарлема в темнице исэкай» (Исэкай мэйкю дэ харэму о) Согано Сяти.

При более глубоком рассмотрении складывается впечатление, что источник «уловок» тито – это существующее в современном обществе неравенство. Некоторых с детства водят на уроки раннего развития, спортивные кружки и художественные классы. Обычный человек не в состоянии угнаться за такими людьми, как бы он ни старался. В последнее время для выражения подобного неравенства появились термины с использованием слова гатя (лотерея) – оя-гатя (родительская лотерея) и ДНК-гатя. Судя по всему, многие представители современной молодёжи испытали на себе неравенство по происхождению. Однако в книгах исэкай главный герой после реинкарнации обретает счастливый лотерейный билет и шествует по жизни победителем.

Неспешная пасторальная жизнь



«Слоу-лайф в исэкай (надежды)» (Исэкай дэ сурорайфу (гамбо)

Популярность исэкай послужила толчком для развития аналогичных жанров, среди которых – исэкай «неспешной жизни». В то время как в обычных историях исэкай герои после реинкарнации попадают в другой мир, превращаются в храбрых воинов и мудрецов и защищают королевства и империи, герои жанра «неспешной жизни» занимаются фермерством или отдыхают в тихой сельской местности. Несмотря на расслабленный образ жизни, они обладают мощной силой и способны в нужный момент защитить деревню от нападения чудовищ или бандитов. Это тип героя со скрытой силой.

Стиль «неспешной жизни» и ранний выход в отставку популярны и в реальном мире, однако для ведения подобного образа жизни необходим начальный капитал. К тому же работа на земле тяжела, жизнь в деревне не отличается комфортом, а местные жители не всегда приветливы к чужакам. Однако герои исэкай избавлены от подобных проблем, их жизнь является воплощением идеальной картинки, а все проблемы решаются с помощью волшебства. Среди наиболее известных романов жанра слоу-лайф – «Слоу-лайф в исэкай (надежды)» (Исэкай дэ сурорайфу о (гамбо)) Сигэ, «Купи землю в исэкай и займись фермерством» (Исэкай дэ тоти о каттэ нодзё о цукуро) Окадзавы Рокудзюон и «Идеальная жизнь тунеядца» (Рисо но химо сэйкацу) Ватанабэ Цунэхико.

Избавление от кармы злодейки

Главные герои всех вышеперечисленных историй были представителями мужского пола, однако в жанре исэкай имеется немало произведений по мотивам «отомэ гейм» (игры о любовных приключениях), главные героини которых после реинкарнации превращаются в злодеек. Наиболее известны романы «Превращение в злодейку: все пути ведут к концу» (Отомэ гэму но хамэцу фурагу сика най акуяку рэйдзё ни тэнсэй ситэ симатта) Ямагути Сатору и «Капризы графской дочки» (Косяку рэйдзё но тасинами) Рэйа.



«Капризы графской дочки» (Косяку рэйдзё но тасинами)

Стандартный сценарий несёт героине жизнь, полную испытаний – принц разорвёт с ней помолвку, а её знатную семью поджидает полный крах. Основная задача героини – избавиться от несчастной судьбы. В отличие от мужчин, чья жизнь в исэкай протекает без особых хлопот, девушкам потребуется приложить немало усилий и смекалки, чтобы изменить сценарий своей жизни и обрести счастье. Сначала героиню поджидает череда несчастий, но затем она возвращается в детство, восстанавливает память о реальном мире и осознаёт, что находится в мире любимой в детстве игры отомэ. А главная злодейка этой игры – она сама. Героиня раскаивается в своей эгоистичности, начинает много учиться, обзаводится умными друзьями, берётся за фермерство или проводит управленческую реформу на вверенной ей территории. Она заслуживает любовь окружающих и мстит разорвавшему помолвку принцу.

Думаю, что в основе данного сюжета лежит стремление женщин к независимости. Героиня реформирует своё королевство, используя знания по экономике и менеджменту, или приобретает профессию, обеспечивающую стабильность во взрослой жизни. Чтобы избавиться от несчастной судьбы, героине нужно обрести популярность и стать привлекательной не только для мужчин, но и для женщин. Судя по тому, что в последнее время в женских журналах часто встречаются термины досэй мотэ (популярность среди своего пола) и онна-мотэ (популярность у женщин), эта концепция исэкай является отражением современной жизни.

Книги исэкай позволяют читателю ощутить себя сильным, вкусить прелести тихой жизни в деревне и испытать удовлетворение, отомстив предателям. На первый взгляд они выглядят странновато, но в их основе лежат надежды и мечты современной молодёжи, к тому же они помогают читателю забыть на время о собственном бессилии в реальном мире. Истории о реинкарнации, хоть и на короткое время, исполняют мечту о перерождении в другом месте и превращении в особое существо. Думаю, что именно в этом заключается секрет популярности жанра исэкай.

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