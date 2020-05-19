[Видео] В Японии самоизоляция ударила по кафе с кошками – нэкокафе

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В кафе с брошенными кошками «Нэкокацу» с середины февраля прекратили встречи с возможными новыми владельцами животных, проводившиеся восемь раз в месяц. Количество посетителей также упало в пять раз. Владелец кафе Умэда Кацуя сетует: «Если мы не можем отдать кошек новым владельцам, мы не можем взять новых брошенных котов». Разместив видео находящихся на его попечении кошек, он продолжает искать людей, которые бы взяли их себе.

Видео: © Jiji Press

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