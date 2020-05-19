[Видео] В Японии самоизоляция ударила по кафе с кошками – нэкокафе
НовостиВидео Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В кафе с брошенными кошками «Нэкокацу» с середины февраля прекратили встречи с возможными новыми владельцами животных, проводившиеся восемь раз в месяц. Количество посетителей также упало в пять раз. Владелец кафе Умэда Кацуя сетует: «Если мы не можем отдать кошек новым владельцам, мы не можем взять новых брошенных котов». Разместив видео находящихся на его попечении кошек, он продолжает искать людей, которые бы взяли их себе.
Видео: © Jiji Press
Статьи по теме
- Кафе с животными (2) – кошачий рай
- 17 мая в Токио выявлено 5 новых случаев заражения новым коронавирусом
- Правительство Японии готовится отменить чрезвычайное положение в 39 префектурах, включая пять из тех, где действует особое предупреждение
- В Японии готовы представить приложение для смартфона, отмечающее контакты с инфицированными коронавирусом
- 10 правил, которые помогут уменьшить контакты с другими на 80%: советы специалистов по защите от распространения заразных болезней
- Ослабить «три фактора» риска: минимаркеты-комбини Lawson вывешивают извещения о периодах наибольшего скопления покупателей
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!
- Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил о введении чрезвычайного положения для Токио и других регионов в связи с коронавирусом
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии