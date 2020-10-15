[Видео] В Японии провели церемонию спуска на воду подводной лодки нового типа «Тайгэй»

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На верфи компании Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе провели церемонию присвоения имени и спуска на воду подводной лодки нового типа «Тайгэй». Это первая субмарина этого типа, у неё наибольшее среди японских подводных лодок водоизмещение в 3000 тонн, ввод в эксплуатацию запланирован на март 2022 года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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