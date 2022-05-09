Итоги месяца: апрель 2022

Japan Timeline

Новости

Инцидент с крушением экскурсионного судна у мыса Сирэтоко в префектуре Хоккайдо, самое большое падение обменного курса японской йены за 20 лет, совершенная игра питчера профессиональной бейсбольной команды Chiba Lotte Marines Сасаки Роки и другие события апреля 2022 года в Японии.

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Банк Японии опубликовал результаты проведенного в марте ежеквартального опроса краткосрочных прогнозов экономической деятельности предприятий «Танкан». Индекс оценки деловой конъюнктуры крупными предприятиями как производственного сектора, так и непроизводственного снизился относительно итогов предыдущего декабрьского опроса, продемонстрировав ухудшение впервые за 7 кварталов.

Правительство Японии выработало политику оказания помощи украинским беженцам, предусматривающую предоставление мест временного проживания, а также пособий на повседневные и медицинские расходы.

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Профессиональная бейсбольная команда Hanshin Tigers с начала сезона проиграла 9 матчей подряд, показав тем самым наихудший в истории результат в Центральной лиге.

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Токийская фондовая биржа провела реорганизацию, преобразовав четыре прежние секции фондового рынка в три – Премиум, Стандарт и Рост, и начала торги в новых секциях. Крупная реорганизация фондового рынка состоялась впервые примерно за 60 лет.

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Группа из двадцати украинских беженцев прибыла в аэропорт Ханэда из Варшавы на борту самолета японского правительства вместе с вернувшимся на родину министром иностранных дел Хаяси Ёсимасой, посетившим Польшу в качестве специального посланника премьер-министра Японии.

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Скончался Фудзико Фудзио А, один из участников творческого дуэта художников манга Фудзико Фудзио, известного такими популярными сериями как «Ниндзя Хаттори-кун», «Кайбуцу-кун» («Маленькое чудище»), «Пурогорфа-сару» («обезьяна-профессиональный гольфист» и др. Ему было 88 лет.



Художник-автор манга Фудзико Фудзио А, 18 октября 2018 г. [Fujiko Studio] (© Jiji Press)

Премьер-министр Японии Кисида Фумио в соответствии с договоренностью Международного энергетического агентства о высвобождении запасов нефти объявил о дополнительной реализации 15 млн баррелей из национального резерва. Это самая крупномасштабная мера такого рода для Японии с создания резерва в 1978 году.

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Премьер-министр Кисида Фумио объявил о пяти дополнительных экономических санкциях в отношении России, в том числе запрете на импорт российского каменного угля.

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Правительства Японии и Филиппин впервые провели в Токио переговоры глав своих внешнеполитических и оборонных ведомств (формат 2+2). В совместном заявлении по итогам встречи они заявили о тяжком нарушении международного права в связи с ситуацией в Украине.

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Питчер профессиональной бейсбольной команды Chiba Lotte Marines Сасаки Роки в матче с командой Oryx Buffaloes провел совершенную игру. Это произошло впервые за 28 лет. Сасаки стал самым молодым проведшим совершенную игру питчером в истории в возрасте 20 лет и 5 месяцев. Он сделал рекордные 13 страйк-аутов подряд, а в целом за матч – 19 страйк-аутов, сравнявшись с рекордом, зафиксированном в Таиланде.

12

Опубликованный Банком Японии индекс цен национальных производителей за март составил 112.0, что на 9,5% превышает показатель марта прошлого года. Увеличение индекса, вызванное воздействием высоких цен на сырую нефть и другими факторами, оказалось самым большим в истории вслед за февральским. Индекс продемонстрировал самый высокий уровень за 39 лет и 3 месяца.

13

Обменный курс японской йены на Токийской валютной бирже снизился до уровня 126 йен за доллар США – самого низкого за 20 лет с мая 2002 года. Двадцатого апреля курс иены опустился до уровня 129 йен за доллар, а 28 апреля в связи с итогами совещания политического руководства Банка Японии произошло падение до уровня 131 йена за доллар – самого низкого курса к доллару с апреля 2002 года.

14

Движение суперэкспрессов синкансэн на линии Тохоку, прерванное из-за последствий произошедшего 16 марта землетрясения с очагом у берегов Фукусимы, возобновилось на участке Фукусима-Сэндай впервые за 29 дней после удара стихии.



Служащие компании JR East (JR Хигаси Нихон) с транспарантом о возобновлении движения по всей линии Тохоку синкансэн, 14 апреля 2022 г. (© Jiji Press)

15

Независимая комиссия, сформированная городским комитетом по образованию, сообщила об установлении факта издевательств, изучив обстоятельства инцидента с учащейся 2 класса неполной средней школы Хиросэ Сая (которой было 14 лет), которая была найдена замерзшей насмерть в марте прошлого года в городе Асахикава префектуры Хоккайдо.

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На процессе по делу директора-распорядителя Кагоикэ Ясунори (69 лет) и его жены Рёко (65 лет), обвиняемых в мошенничестве и других правонарушениях в связи с обманным получением субсидий от государства в учебном заведении «Моритомо гакуэн» Осакский апелляционный суд, рассмотрев апелляцию, поддержал решение суда первой инстанции – Осакского окружного суда – в отношении Кагоикэ, предусматривающее тюремное заключение сроком 5 лет. Его жене Рёко апелляционный суд заменил приговор первой инстанции – трехлетний срок с отсрочкой исполнения на 5 лет, заменив его реальным тюремным сроком 2 года и 6 месяцев. В тот же день оба обвиняемых обратились в суд вышестоящей инстанции.

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Правительство Японии в рамках дополнительных санкций в отношении России запретило импорт древесины, водки и другой продукции в общей сложности 38 наименований. Запрет импорта из России рядом санкций вводится впервые.

Компания «Ёсиноя холдингс» объявила, что 18 апреля управляющий директор ее дочернего предприятия «Ёсиноя» Ито Масааки был уволен за уничижительные высказывания о женщинах.

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В предварительном докладе о внешней торговле (подготавливается на основе сведений таможни) за 2021 финансовый год, опубликованном Министерством финансов, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса (стоимость экспорта минус стоимость импорта) составило 5 трлн 374 млрд 900 млн йен. Дефицит торгового баланса относительно предшествовавшего финансового года отмечен впервые за два года.

В рамках санкций, вводимых в отношении Российской Федерации, Палата советников Парламента Японии утвердила и тем самым ввела в действие поправки в таможенное законодательство, ликвидирующие льготные ставки таможенных пошлин на импортируемые из этой страны морепродукты, древесину и другие товары.

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На стадионе Zozo Marine в префектуре Тиба впервые в Японии открылся чемпионат экстремальных видов спорта X Games. В последний день состязаний 24 апреля в состязаниях скейтбордистов в дисциплине стрит золотой медалист Олимпиады в Токио Хоригомэ Юто завоевал второй чемпионский титул подряд.

23

Экскурсионное 19-тонное судно KAZU I, выполнявшее плавание в водах у полуострова Сирэтоко в префектуре Хоккайдо, около 1:20 пополудни обратилось за помощью в администрацию 1-й зоны Управления береговой охраны Японии (расположена в г. Отару), сообщив о течи. Примерно через час связь с судном оборвалась. На борту находились 26 пассажиров и членов экипажа, в том числе дети. К 28 апреля была подтверждена гибель 14 человек.

Управление по делам рыболовства сообщило, что на переговорах по рыболовным вопросам Российской Федерацией стороны фактически пришли к согласию по вопросу промысла лососёвых рыб в японской исключительной экономической зоне (в пределах 200 морских миль). Предел лова, как и в прошлом году, составит 2050 тонн.

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Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса провел в Министерстве иностранных дел в Токио переговоры с «Делегацией для политического диалога», направленной избранным президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. По окончании встречи глава делегации вице-спикер Национального собрания Чон Чжин Сок рассказал корреспондентам о достигнутой договоренности в тесном взаимодействии поддерживать и укреплять сотрудничество с позиции двух стран, разделяющих общие задачи в интересах будущего.



Министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса (второй справа) беседует с южнокорейской делегацией, 25 апреля 2022 г. (© Jiji Press)

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения объявило среднее соотношение трудовых вакансий и соискателей в 2021 финансовом году. В сравнении с предшествовавшим финансовым годом показатель прибавил 0,06 пункта, составив 1.16. Улучшение отмечено впервые за 3 года. В опубликованных Министерством по общенациональным делам, местной автономии и связи итогах обследования трудовых ресурсов сообщается, что в 2021 финансовом году средний показатель полной безработицы снизился на 0,1 пункта, составив 2,8%, что является первым улучшением за 2 года.

Правительство Японии приняло решение о комплексных мерах неотложного реагирования на стремительный рост потребительских цен. Меры предусматривают расходование 6,2 трлн государственных средств, а с учетом расходов частного сектора и других источников общий масштаб финансирования составит 13,2 трлн йен. Для сдерживания продолжающих быстро расти цен на бензин предусмотрено выделение дополнительных субсидий оптовым продавцам, а срок действия этой меры продлен до конца сентября.

Фотография к заголовку: Сасаки Року, спортсмен команды Chiba Lotte Marines с победным мячом после совершенной победы в матче, 10 апреля 2022 г., преф. Тиба, стадион ZOZO Marine (© Jiji Press)