Япония примет эвакуированных из Украины

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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Японское правительство планирует позволить людям, бежавшим из Украины из-за вторжения России, жить в Японии, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

«Учитывая (украинскую) ситуацию, мы позволим людям, в отношении которых необходимы гуманитарные меры, оставаться в нашей стране, даже если они не признаны беженцами в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев», – заявил Мацуно на пресс-конференции.

Правительство также рассмотрит индивидуальные обстоятельства и примет соответствующие решения в отношении живущих в Японии украинцев, которые опасаются возвращения в свою страну, заявил высокопоставленный представитель правительства.

1 марта Япония намерена ослабить меры пограничного контроля, усиленные для борьбы с распространением варианта коронавируса омикрон, разрешив въезд разным категориям иностранцев, исключая туристов.

Мацуно сказал, что правительство не планирует приостанавливать выдачу виз россиянам исключительно из-за их гражданства.

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