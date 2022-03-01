Япония примет эвакуированных из Украины
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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Японское правительство планирует позволить людям, бежавшим из Украины из-за вторжения России, жить в Японии, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
«Учитывая (украинскую) ситуацию, мы позволим людям, в отношении которых необходимы гуманитарные меры, оставаться в нашей стране, даже если они не признаны беженцами в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев», – заявил Мацуно на пресс-конференции.
Правительство также рассмотрит индивидуальные обстоятельства и примет соответствующие решения в отношении живущих в Японии украинцев, которые опасаются возвращения в свою страну, заявил высокопоставленный представитель правительства.
1 марта Япония намерена ослабить меры пограничного контроля, усиленные для борьбы с распространением варианта коронавируса омикрон, разрешив въезд разным категориям иностранцев, исключая туристов.
Мацуно сказал, что правительство не планирует приостанавливать выдачу виз россиянам исключительно из-за их гражданства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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