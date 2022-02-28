Японский художник желает Украине скорейшего окончания кризиса

Новости

Токио, 26 февраля (Jiji Press). Японский художник-монументалист Миядзаки Кэнсукэ желает скорейшего прекращения кризиса в Украине, которая подвергается нападению со стороны России, и молится за безопасность людей в Украине, которые помогли ему завершить строительство картины-мурала.

43-летний Миядзаки в 2015 году запустил проект «За стеной», в рамках которого он рисует фрески по всему миру при поддержке местных жителей. В рамках проекта он посетил такие места, как кенийские трущобы и тюрьму для женщин-заключенных в Эквадоре.

В 2017 году, когда отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений между Японией и Украиной, Миядзаки в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев нарисовал монументальные росписи в Киеве, столице Украины, и городе Мариуполь на востоке Украины.

В Киеве Миядзаки работал с детьми-беженцами из Афганистана над созданием настенной росписи, на которой люди бегут с японскими и украинскими флагами в руках под цветущей сакурой.

В Мариуполе он нарисовал огромную картину на тему украинской народной сказки «Рукавичка» на стене местной школы, изрешеченной пулями во время конфликта в 2014 году. Многие мариупольцы прониклись любовью к Японии благодаря в том числе аниме, сказал Миядзаки, добавив, что ряд местных жителей, в том числе дети на летних каникулах, помогали ему при создании работ.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме