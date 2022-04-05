На правительственном самолёте в Японию прибудут 20 эвакуированных из Украины

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Варшава, 4 апреля (Jiji Press). Двадцать эвакуированных из Украины прибудут в Японию на правительственном самолёте Японии 5 апреля, заявил министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса на пресс-конференции 4 апреля.

По его словам, среди эвакуированных есть и те, у кого нет родственников в Японии.

Эвакуированные должны были подняться на борт самолёта японского правительства позднее в тот же день, они прибудут в международный аэропорт Ханэда в Токио на следующее утро.

Хаяси, который выступил перед журналистами в связи с отъездом из Польши, сказал, что эвакуированные очень хотят поехать в Японию, но не имеют для этого средств.

Он сказал, что лично встретился со всеми 20 эвакуированными, и отметил, что правительство поддержит их, чтобы они могли мирно жить в Японии.

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