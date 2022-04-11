Премьер-министр Японии Кисида Фумио осудил вторжение России в Украину на встрече с филиппинскими членами правительства

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Токио, 8 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио осудил вторжение России в Украину на встрече с министром иностранных дел Филиппин Теодоро Локсином и министром национальной обороны Дельфином Лоренсаной.

«Международному сообществу необходимо продемонстрировать свою твёрдую решимость не мириться с такими безрассудными действиями», – сказал Кисида.

Локсин и Лоренцана выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине.

Официальные лица Филиппин прибыли в Токио, чтобы принять участие в первых переговорах по безопасности в формате «два плюс два» между министрами иностранных дел и обороны двух стран.

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