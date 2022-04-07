Российское вторжение в Украину

Поддержка Украины со стороны Японии и санкции против России: экстренная гуманитарная помощь увеличена до 200 миллионов долларов

Политика Общество

Прошло полтора месяца с момента вторжения России в Украину. Какие меры поддержки Украины к данному моменту реализовало и объявило правительство Японии, и какие санкции введены против России в связи с нападением?
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Поддержка Украины

Предоставление снаряжения Сил самообороны, в том числе бронежилетов

Япония в качестве помощи отправила украинскому правительству снаряжение Сил самообороны, такое как бронежилеты, каски, зимнюю одежду, палатки, камеры, санитарные материалы, продукты питания для экстренных ситуаций, генераторы и т. д. (8 марта министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса в Японии подписали документы). Бронежилеты подпадают под «три принципа передачи оборонного снаряжения», поэтому правительство пересмотрело оперативные инструкции, чтобы позволить их передачу.

Экстренная гуманитарная помощь

  • Япония 11 марта решила предоставить 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, в том числе направленной на поддержку эвакуировавшихся в соседние страны.Основные категории помощи:
    • 256 000 долларов США в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН): приют, защита беженцев и т. д.
    • 15,1 млн долларов Международному Комитету Красного Креста (МККК): здравоохранение и медицинское обслуживание, предметы первой необходимости, вода/жилье и т. д.
    • 14,2 млн долларов Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ): защита детей, здравоохранение и медицина, водоснабжение и санитария, образование и др.
    • 14 миллионов долларов Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП): продукты питания, их транспортировка и т. д.
    • 12 миллионов долларов Международной организации по миграции (МОМ): приюты, предметы первой необходимости, здоровье и медицинское обслуживание и т. д.
    • 5 миллионов долларов Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)
    • 14,1 миллионов долларов для японских НПО: здравоохранение и медицинское обслуживание, продукты питания, предметы первой необходимости и т. д.
  • Премьер-министр Фумио Кисида 22 марта объявил о дополнительных 100 млн долларов поддержки

Поддержка в приёме беженцев

  • 25 марта были усилены посольство Японии в Польше и Юшевский офис связи, а также создана «Группа поддержки украинских беженцев».
  • С 1 по 4 апреля министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса посетил Польшу в качестве специального представителя премьер-министра.Вместе с ним на правительственном самолёте в Японию вылетело 20 украинских беженцев, 5 апреля они прибыли в аэропорт Ханэда в Токио.

Другие меры

  • Кредит Украине в размере не менее 100 миллионов долларов в йенах (премьер-министр Кисида сообщил о кредите в телефонном разговоре с президентом Зеленским 15 февраля, перед российским вторжением)
  • Изменено японское написание столицы Украины на основе украинского произношения.Также будут изменены и другие географические названия, как 31 марта сообщило Министерство иностранных дел

    Депутаты парламента Японии слушают онлайн-выступление в парламенте президента Зеленского 23 марта 2022 года в зале Палаты представителей в Нагата-тё в Токио (Jiji Press)
    Депутаты парламента Японии слушают онлайн-выступление в парламенте президента Зеленского 23 марта 2022 года в зале Палаты представителей в Нагата-тё в Токио (Jiji Press)

Санкции против России

Финансовые санкции

  • Вслед за США и Европой Япония объявила об исключении конкретных российских банков из SWIFT (Международной ассоциации межбанковских коммуникаций)
  • Замораживание активов Центрального банка России, ограничения операций
  • Замораживание активов в Японии 7 банков и их дочерних компаний, включая Внешнеэкономический банк развития (ВЭБ) и Банк внешней торговли (Банк ВТБ)

Экспортные ограничения

  • Запрет на экспорт важных продуктов, таких как станки и высокопроизводительные полупроводники (распространяется и на Беларусь)
  • Запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию
  • Запрет на экспорт определённым группам в России и Беларуси – например, связанным с военной сферой (министр обороны России, российские производители самолётов и т. д.)
  • Запрет на экспорт в самопровозглашённые «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику»
  • Запрет на экспорт предметов роскоши
    Основные категории – являются банкноты, золотые монеты, золотые слитки, спиртные напитки, табачные изделия, легковые автомобили (ценой более 6 миллионов йен), мотоциклы (ценой более 600 000 йен), снаряжение для дайвинга, ноутбуки, драгоценности, антиквариат и др.

Ограничения на импорт

  • Будет введён запрет на импорт некоторых товаров (конкретные позиции будут уточнены в будущем – возможно, водка и т. п.)

Отмена режима наибольшего благоприятствования

  • Премьер-министр Кисида объявил об отмене 16 марта.Планируется поднять тарифы на некоторые российские товары совместно с семью экономически развитыми странами (G7)

Санкции против государственных чиновников, заморозка активов олигархов и т. п.

  • Замораживаются активы ряда государственных чиновников, среди которых основными являются следующие:
    • Президент Путин
    • Министр иностранных дел Лавров
    • Министр обороны Шойгу
    • Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России, первый секретарь Министерства обороны России
    • Патрушев, секретарь Совета безопасности России
    • Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России
    • Кадыров, глава Чеченской Республики Российской Федерации
    • Лукашенко, президент Беларуси
  • Среди олигархов (сверхбогатых людей, близких к администрации Путина) основными объектами для замораживания активов являются:
    • Игорь Сечин (генеральный директор государственной нефтяной компании «Роснефть»)
    • Аркадий Ротенберг (основатель SGM Group)
    • Юрий Ковальчук (крупнейший акционер Банка России)
  • В ответ на уклонение России от санкций с использованием цифровых активов и т. д. будут усилены финансовые санкции при сотрудничестве компаний по обмену криптовалют.

Составлено редколлегией Nippon.com

Фотография к заголовку: Погрузка защитного снаряжения, в том числе бронежилетов, которые будут переданы Украине, в транспортный самолёт KC767 на базе Воздушных сил самообороны Комаки в префектуре Айти в ночь на 8 марта 2022 г. (© Jiji Press)

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