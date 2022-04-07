Поддержка Украины со стороны Японии и санкции против России: экстренная гуманитарная помощь увеличена до 200 миллионов долларов

Российское вторжение в Украину

Прошло полтора месяца с момента вторжения России в Украину. Какие меры поддержки Украины к данному моменту реализовало и объявило правительство Японии, и какие санкции введены против России в связи с нападением?

Поддержка Украины

Предоставление снаряжения Сил самообороны, в том числе бронежилетов

Япония в качестве помощи отправила украинскому правительству снаряжение Сил самообороны, такое как бронежилеты, каски, зимнюю одежду, палатки, камеры, санитарные материалы, продукты питания для экстренных ситуаций, генераторы и т. д. (8 марта министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса в Японии подписали документы). Бронежилеты подпадают под «три принципа передачи оборонного снаряжения», поэтому правительство пересмотрело оперативные инструкции, чтобы позволить их передачу.

Экстренная гуманитарная помощь

Япония 11 марта решила предоставить 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, в том числе направленной на поддержку эвакуировавшихся в соседние страны.Основные категории помощи: 256 000 долларов США в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН): приют, защита беженцев и т. д. 15,1 млн долларов Международному Комитету Красного Креста (МККК): здравоохранение и медицинское обслуживание, предметы первой необходимости, вода/жилье и т. д. 14,2 млн долларов Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ): защита детей, здравоохранение и медицина, водоснабжение и санитария, образование и др. 14 миллионов долларов Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП): продукты питания, их транспортировка и т. д. 12 миллионов долларов Международной организации по миграции (МОМ): приюты, предметы первой необходимости, здоровье и медицинское обслуживание и т. д. 5 миллионов долларов Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 14,1 миллионов долларов для японских НПО: здравоохранение и медицинское обслуживание, продукты питания, предметы первой необходимости и т. д.

Премьер-министр Фумио Кисида 22 марта объявил о дополнительных 100 млн долларов поддержки

Поддержка в приёме беженцев

25 марта были усилены посольство Японии в Польше и Юшевский офис связи, а также создана «Группа поддержки украинских беженцев».

С 1 по 4 апреля министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса посетил Польшу в качестве специального представителя премьер-министра.Вместе с ним на правительственном самолёте в Японию вылетело 20 украинских беженцев, 5 апреля они прибыли в аэропорт Ханэда в Токио.

Другие меры

Кредит Украине в размере не менее 100 миллионов долларов в йенах (премьер-министр Кисида сообщил о кредите в телефонном разговоре с президентом Зеленским 15 февраля, перед российским вторжением)

Изменено японское написание столицы Украины на основе украинского произношения.Также будут изменены и другие географические названия, как 31 марта сообщило Министерство иностранных дел

Депутаты парламента Японии слушают онлайн-выступление в парламенте президента Зеленского 23 марта 2022 года в зале Палаты представителей в Нагата-тё в Токио (Jiji Press)

Санкции против России

Финансовые санкции

Вслед за США и Европой Япония объявила об исключении конкретных российских банков из SWIFT (Международной ассоциации межбанковских коммуникаций)

Замораживание активов Центрального банка России, ограничения операций

Замораживание активов в Японии 7 банков и их дочерних компаний, включая Внешнеэкономический банк развития (ВЭБ) и Банк внешней торговли (Банк ВТБ)

Экспортные ограничения

Запрет на экспорт важных продуктов, таких как станки и высокопроизводительные полупроводники (распространяется и на Беларусь)

Запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию

Запрет на экспорт определённым группам в России и Беларуси – например, связанным с военной сферой (министр обороны России, российские производители самолётов и т. д.)

Запрет на экспорт в самопровозглашённые «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику»

Запрет на экспорт предметов роскоши

Основные категории – являются банкноты, золотые монеты, золотые слитки, спиртные напитки, табачные изделия, легковые автомобили (ценой более 6 миллионов йен), мотоциклы (ценой более 600 000 йен), снаряжение для дайвинга, ноутбуки, драгоценности, антиквариат и др.

Ограничения на импорт

Будет введён запрет на импорт некоторых товаров (конкретные позиции будут уточнены в будущем – возможно, водка и т. п.)

Отмена режима наибольшего благоприятствования

Премьер-министр Кисида объявил об отмене 16 марта.Планируется поднять тарифы на некоторые российские товары совместно с семью экономически развитыми странами (G7)

Санкции против государственных чиновников, заморозка активов олигархов и т. п.

Замораживаются активы ряда государственных чиновников, среди которых основными являются следующие: Президент Путин Министр иностранных дел Лавров Министр обороны Шойгу Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России, первый секретарь Министерства обороны России Патрушев, секретарь Совета безопасности России Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России Кадыров, глава Чеченской Республики Российской Федерации Лукашенко, президент Беларуси

Среди олигархов (сверхбогатых людей, близких к администрации Путина) основными объектами для замораживания активов являются: Игорь Сечин (генеральный директор государственной нефтяной компании «Роснефть») Аркадий Ротенберг (основатель SGM Group) Юрий Ковальчук (крупнейший акционер Банка России)

В ответ на уклонение России от санкций с использованием цифровых активов и т. д. будут усилены финансовые санкции при сотрудничестве компаний по обмену криптовалют.

Составлено редколлегией Nippon.com

Фотография к заголовку: Погрузка защитного снаряжения, в том числе бронежилетов, которые будут переданы Украине, в транспортный самолёт KC767 на базе Воздушных сил самообороны Комаки в префектуре Айти в ночь на 8 марта 2022 г. (© Jiji Press)

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