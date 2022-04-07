Поддержка Украины со стороны Японии и санкции против России: экстренная гуманитарная помощь увеличена до 200 миллионов долларов

Российское вторжение в Украину
Поддержка Украины со стороны Японии и санкции против России: экстренная гуманитарная помощь увеличена до 200 миллионов долларовПолитика Общество
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Поддержка Украины
Предоставление снаряжения Сил самообороны, в том числе бронежилетов
Япония в качестве помощи отправила украинскому правительству снаряжение Сил самообороны, такое как бронежилеты, каски, зимнюю одежду, палатки, камеры, санитарные материалы, продукты питания для экстренных ситуаций, генераторы и т. д. (8 марта министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса в Японии подписали документы). Бронежилеты подпадают под «три принципа передачи оборонного снаряжения», поэтому правительство пересмотрело оперативные инструкции, чтобы позволить их передачу.
Экстренная гуманитарная помощь
- Япония 11 марта решила предоставить 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, в том числе направленной на поддержку эвакуировавшихся в соседние страны.Основные категории помощи:
- 256 000 долларов США в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН): приют, защита беженцев и т. д.
- 15,1 млн долларов Международному Комитету Красного Креста (МККК): здравоохранение и медицинское обслуживание, предметы первой необходимости, вода/жилье и т. д.
- 14,2 млн долларов Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ): защита детей, здравоохранение и медицина, водоснабжение и санитария, образование и др.
- 14 миллионов долларов Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП): продукты питания, их транспортировка и т. д.
- 12 миллионов долларов Международной организации по миграции (МОМ): приюты, предметы первой необходимости, здоровье и медицинское обслуживание и т. д.
- 5 миллионов долларов Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)
- 14,1 миллионов долларов для японских НПО: здравоохранение и медицинское обслуживание, продукты питания, предметы первой необходимости и т. д.
- Премьер-министр Фумио Кисида 22 марта объявил о дополнительных 100 млн долларов поддержки
Поддержка в приёме беженцев
- 25 марта были усилены посольство Японии в Польше и Юшевский офис связи, а также создана «Группа поддержки украинских беженцев».
- С 1 по 4 апреля министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса посетил Польшу в качестве специального представителя премьер-министра.Вместе с ним на правительственном самолёте в Японию вылетело 20 украинских беженцев, 5 апреля они прибыли в аэропорт Ханэда в Токио.
Другие меры
- Кредит Украине в размере не менее 100 миллионов долларов в йенах (премьер-министр Кисида сообщил о кредите в телефонном разговоре с президентом Зеленским 15 февраля, перед российским вторжением)
- Изменено японское написание столицы Украины на основе украинского произношения.Также будут изменены и другие географические названия, как 31 марта сообщило Министерство иностранных дел
Санкции против России
Финансовые санкции
- Вслед за США и Европой Япония объявила об исключении конкретных российских банков из SWIFT (Международной ассоциации межбанковских коммуникаций)
- Замораживание активов Центрального банка России, ограничения операций
- Замораживание активов в Японии 7 банков и их дочерних компаний, включая Внешнеэкономический банк развития (ВЭБ) и Банк внешней торговли (Банк ВТБ)
Экспортные ограничения
- Запрет на экспорт важных продуктов, таких как станки и высокопроизводительные полупроводники (распространяется и на Беларусь)
- Запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию
- Запрет на экспорт определённым группам в России и Беларуси – например, связанным с военной сферой (министр обороны России, российские производители самолётов и т. д.)
- Запрет на экспорт в самопровозглашённые «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику»
- Запрет на экспорт предметов роскоши
Основные категории – являются банкноты, золотые монеты, золотые слитки, спиртные напитки, табачные изделия, легковые автомобили (ценой более 6 миллионов йен), мотоциклы (ценой более 600 000 йен), снаряжение для дайвинга, ноутбуки, драгоценности, антиквариат и др.
Ограничения на импорт
- Будет введён запрет на импорт некоторых товаров (конкретные позиции будут уточнены в будущем – возможно, водка и т. п.)
Отмена режима наибольшего благоприятствования
- Премьер-министр Кисида объявил об отмене 16 марта.Планируется поднять тарифы на некоторые российские товары совместно с семью экономически развитыми странами (G7)
Санкции против государственных чиновников, заморозка активов олигархов и т. п.
- Замораживаются активы ряда государственных чиновников, среди которых основными являются следующие:
- Президент Путин
- Министр иностранных дел Лавров
- Министр обороны Шойгу
- Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России, первый секретарь Министерства обороны России
- Патрушев, секретарь Совета безопасности России
- Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России
- Кадыров, глава Чеченской Республики Российской Федерации
- Лукашенко, президент Беларуси
- Среди олигархов (сверхбогатых людей, близких к администрации Путина) основными объектами для замораживания активов являются:
- Игорь Сечин (генеральный директор государственной нефтяной компании «Роснефть»)
- Аркадий Ротенберг (основатель SGM Group)
- Юрий Ковальчук (крупнейший акционер Банка России)
- В ответ на уклонение России от санкций с использованием цифровых активов и т. д. будут усилены финансовые санкции при сотрудничестве компаний по обмену криптовалют.
Составлено редколлегией Nippon.com
Фотография к заголовку: Погрузка защитного снаряжения, в том числе бронежилетов, которые будут переданы Украине, в транспортный самолёт KC767 на базе Воздушных сил самообороны Комаки в префектуре Айти в ночь на 8 марта 2022 г. (© Jiji Press)
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