Компания Daiichi Sankyo сообщила о начале производства вакцины от COVID-19 AstraZeneca в Японии
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ТОКИО (Рейтер). Daiichi Sankyo Co объявила о начале производства вакцины COVID-19 AstraZeneca Plc в Японии.
Производитель лекарственных средств Daiichi Sankyo сообщает, что будет производить вакцину в Японии, процесс включает наполнение флаконов и упаковку, с использованием нерасфасованного раствора, предоставленного AstraZeneca.
Правительство Японии уже договорилось о закупке 120 миллионов доз вакцины AstraZeneca, чего достаточно для 60 миллионов человек. Большая часть доз будет произведена в Японии компаниями Daiichi Sankyo, JCR Pharma и другими местными партнерами.
(Репортаж Рокки Свифта; редактирование Жаклин Вонг, перевод Nippon.com)
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