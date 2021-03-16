Компания Daiichi Sankyo сообщила о начале производства вакцины от COVID-19 AstraZeneca в Японии

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ФОТОГРАФИЯ: Шприц с дозой вакцины против коронавирусной болезни (COVID-19) в столичном центре рака и инфекционных заболеваний Токио в больнице Комагомэ в Токио, Япония, 5 марта 2021 г. Yoshikazu Tsuno/Pool via REUTERS

ТОКИО (Рейтер). Daiichi Sankyo Co объявила о начале производства вакцины COVID-19 AstraZeneca Plc в Японии.

Производитель лекарственных средств Daiichi Sankyo сообщает, что будет производить вакцину в Японии, процесс включает наполнение флаконов и упаковку, с использованием нерасфасованного раствора, предоставленного AstraZeneca.

Правительство Японии уже договорилось о закупке 120 миллионов доз вакцины AstraZeneca, чего достаточно для 60 миллионов человек. Большая часть доз будет произведена в Японии компаниями Daiichi Sankyo, JCR Pharma и другими местными партнерами.

(Репортаж Рокки Свифта; редактирование Жаклин Вонг, перевод Nippon.com)

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