Япония закрывает въезд из 18 европейских стран

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Токио, 24 марта (Jiji Press). Япония готовится расширить запрет на въезд, связанный с пандемией нового коронавируса, и распространить его на приезжающих из 18 европейских стран и Ирана, заявил министр иностранных дел Мотэги Тосимицу.

Это заявление было сделано после того, как министерство иностранных дел повысило уровень предупреждения о поездках в эти страны до 3, второго по величине в четырёхуровневой системе предупреждений, и рекомендовало отменять поездки.

Среди 18 европейских стран – Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и другие; запрет расширен на Италию, Испанию и Швейцарию, въезд из которых был запрещён частично.

Япония уже отказывает во въезде прибывающим из Китая и Южной Кореи.

«Япония налагает запрет на въезд из стран, для которых выпущено предупреждение 3-го уровня, – сказал Мотэги на пресс-конференции. – Мы не делаем исключений, разве что в случае особых обстоятельств».

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