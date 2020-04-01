Общее количество инфицированных в Токио впервые превысило 500 человек

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Токио, 31 марта (Jiji Press). Общее число людей в Токио, у которых выявлено заражение новым коронавирусом, достигло 521 человека, как сообщает столичная администрация.

В этот же день в японской столице заражение обнаружено у 78 человек, это наибольшее число зарегистрированных заражений за день. Пути заражения не выявлены у 49 из них.

Согласно информированным источникам, 14 из 78 новых инфицированных связаны с больницей «Эйдзю сого бёин» в столичном районе Тайто, где подозревают внутрибольничное инфицирование. Общее количество связанных с больницей инфицированных людей достигло 110 человек.

В префектуре Эхимэ в западной Японии инфекцию обнаружили у пяти человек, четверо из них посещали прощальную церемонию либо похороны в Мацуяме, центре префектуры. Представитель префектуры сказал, что случилось групповое инфицирование.

В префектуре Коти, граничащей с Эхимэ, выявлена инфекция у полицейского возрастом от 40 до 50 лет.

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