Страны G20 обсуждают планы действий по борьбе с коронавирусом
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Токио, 31 марта (Jiji Press). Высокопоставленные финансовые и монетарные чиновники стран с развитой и развивающейся экономикой группы G20 приступили к работе над планом действий по борьбе с новым коронавирусом.
Министры финансов G-20 и руководители центральных банков дали указание должностным лицам своих организаций начать специальное исследование по составлению плана действий.
В ходе видеоконференции 31 марта руководители финансовой политики и центральных банков обсудили меры, которые следует принять в ответ на пандемию коронавируса.
В заявлении, опубликованном после видеоконференции на прошлой неделе, лидеры 20 стран, в том числе Японии, США и Китая, призвали министров финансов и руководителей центральных банков разработать план действий по борьбе с вирусом.
Ожидается, что в плане действий будут учтены успешные меры, принятые странами-членами для предотвращения негативного воздействия коронавируса на экономику, как сообщают информированные источники.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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