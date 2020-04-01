Страны G20 обсуждают планы действий по борьбе с коронавирусом

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Токио, 31 марта (Jiji Press). Высокопоставленные финансовые и монетарные чиновники стран с развитой и развивающейся экономикой группы G20 приступили к работе над планом действий по борьбе с новым коронавирусом.

Министры финансов G-20 и руководители центральных банков дали указание должностным лицам своих организаций начать специальное исследование по составлению плана действий.

В ходе видеоконференции 31 марта руководители финансовой политики и центральных банков обсудили меры, которые следует принять в ответ на пандемию коронавируса.

В заявлении, опубликованном после видеоконференции на прошлой неделе, лидеры 20 стран, в том числе Японии, США и Китая, призвали министров финансов и руководителей центральных банков разработать план действий по борьбе с вирусом.

Ожидается, что в плане действий будут учтены успешные меры, принятые странами-членами для предотвращения негативного воздействия коронавируса на экономику, как сообщают информированные источники.

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