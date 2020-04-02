Все прибывающие в Японию будут проходить двухнедельный карантин
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Токио, 1 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил, что правительство будет просить всех людей, прибывших в Японию из других стран, включая граждан Японии, соблюдать карантин на протяжении двух недель.
В течение этого периода такие люди должны будут оставаться в специально отведённых для этого учреждениях и воздерживаться от использования общественного транспорта, сказал Абэ на посвящённом борьбе с заболеванием заседании в офисе правительства.
«Взрывное увеличение числа инфекций наблюдается в основном в Соединённых Штатах и европейских странах. Мы усилим пограничный контроль», – сказал он.
Эти меры вступят в силу с 0:00 2 апреля и продлятся до конца апреля, при необходимости они будут продолжены.
Правительство арендует гостиницы рядом с аэропортами и предпримет другие шаги для обеспечения большего пространства для размещения людей на карантине.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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