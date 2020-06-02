В Токио за 1 июня зарегистрировано 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

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Токио, 2 июня (Jiji Press). В столице Японии за 1 июня выявлено 13 новых случаев инфицирования, восемь человек из инфицированных связаны с барами и другими заведениями, работающими поздно вечером.

По данным городских властей, с ночной жизнью города связано около 30% всех инфекций за последнюю неделю, а за неделю до неё они составляли всего около 10%. Особенно часто заражаются в районе Синдзюку.

В городе Китакюсю выявлено 16 случаев заражения. Новые случаи регистрируются уже 10 дней подряд, общее количество инфицированных составило 113 человек.

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