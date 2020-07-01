Венчурная компания AnGes начала клинические испытания вакцины от коронавируса в Японии
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Осака, 30 июня (Jiji Press). Японская фармацевтическая стартап-компания AnGes Inc. объявила о начале клинических испытаний вакцины для COVID-19.
Первое в Японии клиническое испытание вакцины для коронавирусной болезни проведут на 30 здоровых взрослых людях в университетской больнице Университета г. Осака.
Вакцина будет вводиться дважды с промежутком в две недели двум группам, различающимся по объёму вводимой дозы вакцины.
Если безопасность вакцины будет подтверждена, её протестируют ещё примерно на 500 людях в октябре для скорейшего получения разрешения на использование.
Компания разработала новый вид вакцины (так называемая ДНК-вакцина), которая должна создавать иммунитет за счёт введения части ДНК, реплицированной из нового коронавируса.
Этот метод имеет преимущество в скорости производства, поскольку не требует культивирования самого вируса, и к марту можно будет подготовить вакцину для 200 000 человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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