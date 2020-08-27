В Японии за день выявлено 903 заражённых
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Токио, 26 августа (Jiji Press). В Японии выявлено 903 новых случая заражения коронавирусом, ежедневное количество случаев держится на уровне ниже 1000 в течение пяти дней подряд.
В Токио выявлено 236 инфицированных, количество выявленных за день случаев заболевания в японской столице поднялось выше 200 впервые за три дня. Люди в возрасте от 20 до 39 лет составили примерно половину инфицированных, в 144 случаях пути заражения неизвестны.
Число тяжелобольных в Токио снизилось на три до 31 человека. Токийская администрация впервые сообщила пол и возраст тяжелобольных пациентов. 27 из них мужчины, 4 женщины. Возраст всех колеблется от 40 до 89 лет, 14 человек в возрасте 70-79 лет.
В префектуре Ямагути на западе Японии у четырёх посетителей ночного развлекательного заведения в городе Санъёонода выявлен положительный результат теста на вирус. С 19 августа выявлено заражение уже у 14 клиентов и работников заведения. Администрация префектуры Ямагути назвало это первым случаем группового (кластерного) заражения в префектуре.
В северо-восточной префектуре Иватэ было зарегистрировано шесть новых случаев заражения, это рекордное количество выявленных заражений за день. Все они близко контактировали с мужчиной в возрасте 20-29 лет, у которого заражение выявлено 25 августа. Общее количество случаев инфекции в Иватэ выросло до 19.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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