Япония и АСЕАН подтвердили сотрудничество в отношении ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях

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Токио, 9 сентября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его коллеги из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на телеконференции подтвердили свое сотрудничество в обеспечении свободного судоходства на основе закона и порядка.

Мотэги подтвердил, что Япония выступает против любых попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы – очевидно, имея в виду растущую активность Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

«Мы согласились оформить сотрудничество Японии и АСЕАН, разделяя многие основные ценности, включая верховенство закона и свободу судоходства», – сказал Мотэги журналистам после телеконференции.

В ходе переговоров Мотеги также поднял вопросы, связанные с Северной Кореей, подчеркнув позицию Японии, которая требует от этой страны полной, поддающейся проверке и необратимой отмены ядерной и ракетной программ.

Он вновь обратился к АСЕАН с просьбой о сотрудничестве в решении вопроса о похищениях граждан Японии Северной Кореей.

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