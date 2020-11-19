В Японии впервые количество выявленных заражений за день превысило 2000
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Токио, 18 ноября (Jiji Press). 18 ноября в Японии было выявлено 2116 новых случаев заражения новым коронавирусом, количество заражений за день впервые превысило 2000.
В общее количество входит 493 новых случая заражения в Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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