В Японии впервые количество выявленных заражений за день превысило 2000

Общество Здоровье

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Токио, 18 ноября (Jiji Press). 18 ноября в Японии было выявлено 2116 новых случаев заражения новым коронавирусом, количество заражений за день впервые превысило 2000.

В общее количество входит 493 новых случая заражения в Токио.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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