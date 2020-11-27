В Университете Киото приступают к испытаниям регенерации нервов при помощи 3D-биопринтера

Новости

Киото, 26 ноября (Jiji Press). Группа учёных Университета Киото и других исследователей объявила о начале клинических испытаний использования биологического 3D-принтера для регенерации нервов.

25 ноября группа начала приглашать пациентов с нервной недостаточностью кисти к участию в исследовании. Им будут пересажены нервные проводники, созданные 3D-биопринтером.

Группа, возглавляемая Икэгути Рёсукэ, доцентом университетской больницы Киото, выберет троих добровольцев из числа тех, кто потерял нервы в пальцах или других органах в результате несчастных случаев за последние шесть месяцев.

Биопринтер, разработанный токийским стартапом Cyfuse Biomedical KK, будет производить нервные каналы длиной 24 миллиметра и диаметром 2 миллиметра путем укладки в трубки клеток, полученных из кожных тканей пациентов. Аппарат показал хорошие результаты при трансплантации материалов крысам.

Группа исследователей проверит, восстановится ли у пациентов чувствительность через 11 месяцев после трансплантации нервных проводников.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме