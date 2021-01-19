Японская исследовательская группа нашла способ удалять стареющие клетки
НовостиОбщество Наука Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 января (Jiji Press). Японская исследовательская группа нашла медицинское средство, которое может удалять только стареющие клетки, которые могут вызывать связанные со старением заболевания, такие как атеросклероз и диабет.
Группе, в которую входят исследователи из Токийского университета, Университета Ниигата и Университета Кюсю, удалось ослабить симптомы таких заболеваний у мышей с помощью этого медицинского средства.
Это открытие может помочь в улучшении лечения и профилактики таких возрастных заболеваний.
Статья об открытии была опубликована в американском журнале Science 15 января.
Стареющие клетки – это клетки, подвергающиеся стрессу и накапливающиеся в организме с возрастом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Новые технологии коммуникации – луч надежды для пациентов с БАС
- Желание жить и желание умереть – две стороны одной монеты: дискуссия об эвтаназии и смысле жизни
- В интервью японский законодатель с ограниченными возможностями указал на необходимость проведения парламентских заседаний онлайн
- Полиция Киото арестовала двух врачей по подозрению в убийстве человека по его просьбе
- Верхняя палата парламента Японии готовится к приёму депутатов-инвалидов
- В Японии десятилетняя выживаемость при онкологических заболеваниях составила 58,3%
- В Японии разработали капсулы для генной терапии онкологических заболеваний
- Онкологические заболевания у молодёжи в Японии: 75% пациентов – женщины
- У почётной императрицы Митико диагностирован рак молочной железы
- Медицинская страховка в Японии покрывает скрининг генной терапии рака
- Иммунотерапия онкологических заболеваний: препарат Opdivo компании «Оно якухин»
- В Японии приняты рекомендации для врачей по сохранению возможности иметь детей для пациентов с онкологическими заболеваниями
- Лечение рака в Японии: трёхлетняя выживаемость достигла 71,3%
- В Японии количество выживающих при онкологических заболеваниях на протяжении 10 лет составило 57,2%
- В Японии разработали технологию диагностики рака груди по выделениям слёзных желез