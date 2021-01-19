Японская исследовательская группа нашла способ удалять стареющие клетки

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Токио, 15 января (Jiji Press). Японская исследовательская группа нашла медицинское средство, которое может удалять только стареющие клетки, которые могут вызывать связанные со старением заболевания, такие как атеросклероз и диабет.

Группе, в которую входят исследователи из Токийского университета, Университета Ниигата и Университета Кюсю, удалось ослабить симптомы таких заболеваний у мышей с помощью этого медицинского средства.

Это открытие может помочь в улучшении лечения и профилактики таких возрастных заболеваний.

Статья об открытии была опубликована в американском журнале Science 15 января.

Стареющие клетки – это клетки, подвергающиеся стрессу и накапливающиеся в организме с возрастом.

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