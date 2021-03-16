Менее половины опрошенных в Японии хотели бы вакцинироваться в течение месяца с момента, когда вакцина станет доступна
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Лондон, 12 марта (Jiji Press). Менее половины японцев хотели бы привиться от COVID-19 в течение месяца после того, как вакцина станет доступной, как показал международный опрос Всемирного экономического форума и французского социологического агентства Ipsos.
На вопрос: «Сделаете ли вы прививку от COVID-19, когда вакцина станет доступна?», 49% японских респондентов ответили, что сделают сразу же или в течение месяца.
По международным стандартам этот показатель относительно низок, что позволяет предположить, что многие люди в Японии выжидательно настроены к вакцинации.
Опрос проводился среди более 13 500 взрослых в возрасте до 75 лет 25-28 февраля 2021 года на онлайн-платформе Ipsos.
У Бразилии и Британии был самый высокий процент респондентов в 85%, желающих вакцинироваться немедленно или в течение месяца. Япония заняла 12-е место из 15 стран, где проводился опрос.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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