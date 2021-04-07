Японские авиакомпании передают своих работников на временные работы в другие компании
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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Крупные японские авиакомпании переживают сложный период в связи с уменьшением пассажиропотока в условиях пандемии нового коронавируса и начинают передавать всё больше своих сотрудников на временные работы другим компаниям и организациям.
Начиная с апреля Japan Airlines увеличила сдаваемых внаём сотрудников с 1000 примерно до 1400.
По данным ANA Holdings Inc., материнской компании All Nippon Airways, совокупное количество таких сотрудников группы ANA с октября прошлого года достигло около 750, что намного превышает первоначальный план в 400 человек.
В условиях снижения доходов из-за вирусного кризиса авиакомпании пытаются сократить расходы на персонал, перекладывая на компании и организации, которые принимают их сотрудников, расходы на заработную плату и прочее.
Из JAL бортпроводников и других сотрудников перевели примерно в 120 организаций, в том числе в администрацию префектуры Кагосима на юго-западе Японии и на работу розничных продавцов бытовой электроники Nojima Corp.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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