В Японии люди с психическими расстройствами войдут в приоритетную группу вакцинирования против COVID-19
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Токио, 18 марта (Jiji Press). Правительство Японии планирует включить людей с тяжелыми психическими заболеваниями или умственной недостаточностью в список приоритетных для вакцинации от COVID-19, заявили представители министерства здравоохранения.
Это связано с тем, что, как показали зарубежные исследования, у таких людей риск смерти от COVID-19, респираторного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, выше. План был одобрен на заседании экспертного комитета Совета медицинских наук 18 марта.
Ожидается, что список приоритетной группы пополнят около 2,1 миллиона человек, в том числе стационарные пациенты и люди с психической инвалидностью или справкой о реабилитации.
Программа вакцинации против коронавируса в Японии началась 17 февраля, медицинские работники стали первой группой которую вакцинируют.
Для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с сопутствующими заболеваниями, такими как респираторные и сердечные заболевания, вакцинацию планируется начать 12 апреля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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